„Freiheit des Christen spielt eine ganz große Rolle“

Coronakrise, Rückzug ins Private und Reformationstag: Die Gegenwart ist eine Herausforderung für evangelische Pfarrer, für die die öffentliche Proklamation des Glaubens Teil der protestantischen Identität ist. SZ-Redakteur Kai Schlichtermann hat mit Gudrun Berner, Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Pflummern-Heiligkreuztal, gesprochen, wie sie das Christsein und den Reformationstag mit ihren offiziell 822 Mitgliedern der Gemeinde feiert.

SZ: Frau Berner, der heutige Reformationstag steht im Zeichen der Corona-Pandemie und Wirtschaftskrise. Was kann die evangelische Kirche den Menschen im Umkreis von Riedlingen bieten, um diese schwierige Zeit getrost zu überwinden?

Gudrun Berner: In den kommenden vier Wochen müssen die Kirche und ihre Pfarrer weiterhin da und ansprechbar sein für diejenigen, die Halt suchen, die sich ihres Glaubens vergewissern wollen, die sich nach Gemeinschaft sehnen. Unsere Gemeinde hat und braucht einen Ort, wo man Gemeinschaft erlebt. Der Gottesdienst jeden Sonntag um 9.30 Uhr in Pflummern ist derzeit zentral. Andere Gemeindemitglieder und ich haben seit der Wiederaufnahme der Gottesdienste Mitte Mai beobachtet, dass mehr Menschen, auch aus benachbarten Orten, den Gottesdienst mitfeiern.

Wird es angesichts der rapiden Virus-Ausbreitung und der verschärften Verordnungen auch im November Gottesdienste in Pflummern geben?

Wir sind gespannt, was die Leitung unserer Landeskirche am Anfang der kommenden Woche sagen wird und wie wir uns aufgrund der Corona-Pandemie verhalten sollen. Bislang befolgen wir ein strenges Hygienekonzept und die Rückmeldung der Gottesdienstbesucher war positiv: Die Menschen teilten uns mit, sie fühlten sich in unserer Kirche mit derzeit rund 50 Plätzen sicher.

Wie rechtfertigen Sie solche Veranstaltungen trotz steigender Infektionszahlen?

Die Abstände von zwei Metern können eingehalten werden. Wir singen nicht, auch wenn es uns fehlt. Wichtig ist aber, dass wir gemeinsam Halt in unserem Glauben finden und uns auch gegenseitig wahrnehmen. Übrigens bietet die evangelische Gemeinde in Ertingen und Riedlingen verstärkt digitale Angebote an, mit denen sich Interessierte den Gottesdienst ins Wohnzimmer holen können.

Am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an und wetterte gegen den Ablasshandel der katholischen Kirche. Was können wir aus dem Ereignis der Reformation lernen, obwohl das Geschehen mehr als 500 Jahre zurückliegt?

Mir ist ganz wichtig, das Bewusstsein über die Wurzeln unserer Kirche wachzuhalten. Zwar feiern wir heute deswegen keinen Gottesdienst, sondern das Reformationsfest im Rahmen des Gottesdienstes am morgigen Sonntag. Luther wollte zunächst die Erneuerung der damaligen Kirche und keine separate Konfession gründen. Für uns heute erscheint mir die folgende Botschaft der Reformation wichtig zu sein: Wir finden unser Seelenheil nicht aufgrund eigener Leistung. Wir können es uns auch nicht verdienen. Gott nimmt uns an wie wir sind – auch mit unseren Unvollkommenheiten. Als Christen sind wir freie Menschen, von Christus „zur Freiheit befreit“, wie es der Apostel Paulus sagt.

Erreichen Sie denn junge Menschen mit dieser Botschaft?

In den Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen unserer Gemeinde vor der Corona-Krise sieht man eher weniger Menschen, die jünger sind als 40 Jahre. Und ich beobachte auch, wie die Zahl der Ungetauften unter Kindern zunimmt. Trotzdem befürworten Eltern oft, dass ihre ungetauften Kinder am evangelischen oder katholischen Religionsunterricht teilnehmen. In der früheren Gemeinde habe ich immer wieder 13- und 14-Jährige im Konfirmandenunterricht erlebt, die sich ganz bewusst für eine Taufe entschieden haben. Wenn junge Menschen dann auch eine Heimat in der Kirche finden, begrüße ich das sehr.

Welche Angebote gibt es, Menschen an die evangelische Kirche heranzuführen?

In den Gemeinden kann es vielerlei Angebote geben. Es hängt auch von der Zahl der Mitarbeitenden ab. Der Konfirmandenunterricht und der Religionsunterricht sind die klassischen Kontakte, um jungen Menschen ein Bild vom Gemeindeleben zu vermitteln. Unsere größere evangelische Nachbargemeinde Riedlingen-Ertingen bietet auch Outdoor-Angebote an: zum Beispiel den ökumenischen Kinderbibeltag, der erst kürzlich stattgefunden hat. Auch die Mitarbeit engagierter Gemeindemitglieder in der Flüchtlingshilfe hat manche schon den Zugang zur Kirche finden lassen.

Mit welchen Sorgen kommen die Menschen vor dem Hintergrund der Pandemie-Erfahrung auf Sie zu?

Da ist die Angst um die Gesundheit und manche fürchten sich um den Verlust ihres Arbeitsplatzes. In einigen Bereichen ist Kurzarbeit. Und dann kommt zurzeit auch das gemeinschaftliche Leben zu kurz. Soziale Kontakte fehlen. Unser Seniorennachmittag etwa, der immer monatlich stattfand, kann nicht angeboten werden. Jeder steht vor der Frage, wie er sein Leben im Alltag bewältigt. Als Pfarrerin biete ich das Gespräch an. Oder unsere Diakonie in Biberach kann sozial und wirtschaftlich unter die Arme greifen. Aber wir können nicht in allen Fällen helfen. Unsere Besuche daheim sind eine gute Form der Kommunikation, aber in dieser Zeit beschränkt sich der Austausch auf der Türschwelle. Im Moment halte ich mich aufgrund der Bestimmungen zurück, Gemeindemitglieder daheim zu besuchen.

Evangelische Gläubige leben im katholisch geprägten Oberschwaben in einer Art Diaspora. Wie fühlt es sich an, zu einer Minderheit zu gehören?

Wir brauchen einander. In Pflummern stehen wir vor allem mit der katholischen Gemeinde in Heiligkreuztal, in Langenenslingen und in Grüningen in Kontakt. Wir erleben dort eine große Offenheit und Entgegenkommen. Bei Trauergottesdiensten und auch sonntags dürfen wir als evangelische Gemeinde Gast in katholischen Kirchengebäuden sein und erfahren Unterstützung.