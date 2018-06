Das Kreismusikfest macht es möglich: Die Sperrung der B 311 zwischen Riedlingen und Ertingen wird bis zum Montag aufgehoben.

In diesen vier Tagen kann der Verkehr wieder ganz normal auf der Bundeststraße rollen. Erst am Dienstag werden die Belagsarbeiten fortgesetzt. Hintergrund für diese temporäre Verkehrsfreigabe: Bis Montag findet in Ertingen das Kreismusikfest statt, zu dem mehr als 100 Musikkapellen und Tausende von Besuchern erwartet werden.