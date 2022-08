FreDi Team erfolgreich bei der Klapprad-WM

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das FreDi Team aus Ertingen/Neufra/Riedlingen konnte in der Team-Wertung der Klapprad-WM in Pfronten den ersten Platz erzielen. Alle sieben Teilnehmer kamen im ersten Drittel der Gesamtstarter (96) ins Ziel. Auf gut zwölf Kilometer ging es auf den Breitenberg über 650 Höhenmeter in Pfronten. Zugelassen sind nur Klappfahrräder aus den siebziger Jahren. Dieser Teamerfolg wurde natürlich gebührend gefeiert.