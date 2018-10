Freche Frösche sind das ganze Jahr aktiv

In der Fasnet haben sie Hochsaison, doch auch im Frühjahr, Sommer und Herbst sind sie aktiv: die „frechen Frösche“ der Narrenzunft Gole. So stand kürzlich ein Ausflug nach Sigmaringen auf dem Plan der Riedlinger Frösche.

34 Kinder und Jugendliche haben sich gemeinsam mit neun Betreuern in die Hohenzollernstadt aufgemacht. Nach der Zugfahrt führte der Weg vom Bahnhof zunächst zum Schloss. Dort war um 14 Uhr eine Schlossführung gebucht. In zwei Gruppen aufgeteilt wurde den Riedlingern die Besonderheiten und Hintergründe des Sigmaringer Schlosses nahe gebracht.

Nach der Führung ging es zum neuen Spielplatz am Bootshaus an der Donau, wo sich alle noch nach Herzenslust austoben konnten, bis es dann gegen 17 Uhr zurück zum Bahnhof ging. Unterwegs gab es dann noch die Gelegenheit ein Eis zu essen. Um 18 Uhr kam die Gruppe wieder mit dem Zug in Riedlingen an.

Aber das ist nicht die einzige Aktivität der Gruppe im Jahreslauf. Die „Frechen Frösche“ treffen sich einmal im Monat an einem Samstag für gemeinsame Aktionen – zum Basteln oder für Spiele. Aktuell hat die Jugendgruppe zwischen 32 und 50 Kinder, die regelmäßig in die Gruppenstunden kommen.

Die Jugendgruppe wurde vor zehn Jahren gegründet, um dem Narrensamen die Tradition der Fasnet näher zu bringen und auch um Nachwuchs zu gewinnen. Unter anderem soll auch den Kindern die Möglichkeit gegeben werden an der Fasnet teilzunehmen und als Frosch bei Umzügen mitzulaufen, deren Eltern nicht in der Zunft aktiv sind.