Frauenbund spendet Erlös aus der Weihbüschel-Aktion

Der katholische Frauenbund in Riedlingen hat auch dieses Jahr wieder Kräuterbuschel hergestellt und diese an zwei Gottesdiensten angeboten. Viele Gottesdienstbesucher nutzten die Möglichkeit, die Weihbüschel gegen eine Spende mit nach Hause zu nehmen. Bei der Aktion kam eine Summe von 1533,50 Euro zusammen, die vom Frauenbund auf 1800 Euro aufgestockt wurde.

Drei karitative Einrichtungen, die jeweils 600 Euro erhielten, profitieren in diesem Jahr von den Spendeneinnahmen. So erhielt einen Teil Pfarrer Benjamin Eze aus Nigeria 600 Euro für sein Projekt „Krankenversicherung für Frauen vom Land“. Weitere 600 Euro gehen an die Stiftung „Kinder in Not“ der Caritas Biberach. Das Geld kann als Soforthilfe eingesetzt werden.

Die verbliebenen 600 Euro ist am Montag Pfarrer Emanuel Sawadogo aus Burkina Faso überreicht worden. Pfarrer Sawadogo betreut die katholischen Schulen in der Diözese Kaya und wird schon seit längerem von der Treffpunkt Weltkirche der Riedlinger Kirchengemeinde unterstützt. Das Geld wird für die Schulkantine dringend benötigt, in einem Land, in dem viele Kinder Hunger leiden.