Franz Lemli zum neuen Leiter des Polizeireviers Riedlingen ernannt

Das Polizeirevier in Riedlingen hat einen neuen Leiter: Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat Franz Lemli die Bestellungsurkunde aus den Händen von Polizeipräsident Christian Nill erhalten. Gleichzeitig wurde Lemlis Vorgänger Timo Hagenmaier verabschiedet.

Nill bezeichnete Lemli als „Allzweckwaffe“ der Polizei. Lemli ist 1973 als 16-Jähriger in die Polizei eingetreten und hat bereits viele Bereiche kennengelernt und Positionen bekleidet. So war er auch als Jugendsachbearbeiter als auch in der Kriminalprävention tätigt. Zuletzt leitete Lemli, der in Warthausen wohnt, den Polizeiposten in Ochsenhausen. Er übernehme nun ein flächenmäßig großes Revier in einer schönen Stadt mit einer motivierten Mannschaft, wie Nill sagte. Im Einzugsbereich des Reviers, das bis nach Bad Schussenried reicht, leben knapp 50 000 Menschen.

In seiner kurzen Dankesrede Rede sah es Lemli als Herausforderung an, mit einer knappen Personaldecke die Sicherheit in der Fläche zu gewährleisten. Zudem will er die Mitarbeitermotivation und Zufriedenheit hoch halten. „Ich habe mich vom 1. Tag an wohl gefühlt“, so Lemli, der bereits seit Anfang des Monats seine neue Stelle angetreten hat.

Im Rahmen der Feierstunde wurde gleichzeitig ist sein Vorgänger Timo Hagenmaier offiziell verabschiedet worden. Hagenmaier wechselte nach nur knapp zwei Jahren als Riedlinger Revierleiter in die Nähe seines Heimatorts, wo er das Verkehrskommissariat in Mühlhausen übernimmt. Hagenmaier wurde für zwei engagierte Jahre als Revierleiter gedankt.

An dem Festakt nahmen elf Bürgermeister der Region, etliche Polizeibeamte und auch Vertreter des Landratsamts und der Hilfs- und Rettungsorganisationen teil. Sowohl Christian Nill als auch Lemli werteten dies als sehr gutes Zeichen; ein Zeichen der Wertschätzung und auch, dass die Polizei hier noch etwas gilt. Und Sicherheit für die Menschen der Region könne nur erreicht werden, wenn alle an einem Strang ziehen.

Dass die Zusammenarbeit mit den Kommunen in der Raumschaft sehr gut funktioniere, betone auch Hagenmaier. Er dankte für das reibungslose Miteinander, die auch manche gemeinsame Aktionen erlaubt hätten. Hagenmaier zog eine kurze Bilanz seiner Zeit in Riedlingen und betonte: Seine unbeschwerteste Zeit habe er im Streifendienst gehabt, eine interessante beim Studium an der Polizeihochschule aber „die erfüllteste Zeit hatte ich als Revierleiter in Riedlingen“, so Hagenmaier.

Gruß- und Abschiedsworte kamen auch von Bürgermeister Marcus Schafft, der auch im Namen der Kollegen Franz Lemli willkommen hieß und seinen Dank für den bisherigen Revierleiter aussprach. „Sicherheit ist unser gemeinsames Thema“, so Schafft. Der Personalratsvorsitzende Peter Vietz nannte Lemli den „Mann für alle Fälle“. Es freue ihn sehr, dass Lemli nun diese Dienststelle übernehme, mit „einer tollen Mannschaft“.