Franz Brüstle wird Süddeutscher Meister

Bei der Süddeutschen Landesgeflügelschau in Freiburg/Breisgau konnten Riedlinger Rassegeflügelzüchter beachtliche Erfolge und Preise erringen und mit nach Hause nehmen.

Franz Brüstle aus Neufra wurde mit seinen farbenprächtigen Gimpeltauben Süddeutscher Meister und errang zusätzlich das begehrte Jubiläumsband und das Ehrenband des Landesverbands der Rassegeflügelzüchter.

Weitere hohe Auszeichnungen mit den temperamentvollen Stellernkröpfern errang Josef Schien aus Herbertingen, der das gelbe Ehrenband erhielt. Karl Schirmer bekam für seine feine Kollektion vitaler Voorburger Schildkröpfern die Note „V“ und das Jubiläumsband. Ebenso konnte Karl Abhalter aus Heudorf mit einer feinen Kollektion Saarlandtauben die Note „V“ mit Jubiläumsband erringen.

Bei der Kreisverbandschau des Kreisverbandes Oberschwaben, die in Riedlingen stattfand, konnten die Riedlinger ihre züchterische Stärke ebenfalls unter Beweis stellen. So wurde Karl Schirmer mit seiner Kollektion Voorburger Schildkröpfern mit der höchsten Gesamtleistung Kreismeister des Kreisverbands Oberschwabens, dicht gefolgt von Karl Abhalter mit seinen Saarlandtauben, der so den Titel zweiter Kreismeister errang. Ebenso konnte Josef Schien mit seinen Stellerkröpfern das begehrte Oberschwabenband mit nach Hause nehmen. Mit seinen farbenprächtigen Gimpeltauben errang Franz Brüstle die Höchstnote „V“ mit Bundesplakette.

Bei den Kaninchen konnte Vorsitzender Gerhard Hepp aus Heudorf mit seinen Zwerwiddern thüringerfarbig und Zwergrex castorfarbig als zweifacher Kreismeister ausgezeichnet werden.

Vorstandsmitglied Manfred Engel aus Heudorf überreichte den erfolgreichen Züchtern als Anerkennung des Vereins ein Weinpräsent.