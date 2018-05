Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Zwiefaltendorf/Emeringen, lädt am Sonntag, 27. Mai, zu einer Frühwanderung ein. Die Wanderung führt vom Parkplatz oberhalb des Forrenwäldle, Richtung Emeringen. Dann wandern die Teilnehmer in Richtung Zwiefaltendorf über den Emerberg zur neuen Sitzgruppe. Dort wird zum Frühstück eingeladen. Während des Frühstücks genießen die Wanderer die Aussicht und den Sonnenaufgang. Treffpunkt beim Parkplatz an der Bushaltestelle in Zwiefaltendorf ist um 5 Uhr. Gemeinsam fährt man zum Parkplatz oberhalb des Forrenwäldles. Von dort beginnt die Wanderung um 5.15 Uhr. Die Gehzeit dieser Frühwanderung beträgt insgesamt zirka 1,5 Stunden. Es ist etwas Besonderes, morgens in aller Frühe durch die Natur zu gehen. Gäste sind herzlich willkommen.

Wanderführer: Marianne und Rudi Schien (Telefon 07373/2590)