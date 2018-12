Fröhliches Musizieren am Klavier

Vor Eltern und Geschwistern zeigten 14 junge Nachwuchskünstler der Conrad Graf-Musikschule ihre Freude und ihr Können beim Klavierspielen. Für jeden Vortrag, ob klein oder groß, gab es anerkennenden Beifall. Jeder kleine Künstler bedankte sich dafür mit einer gekonnten Verbeugung.

„Ein Vorspiel gehört zum Lernprozess“, betonte Klavierlehrerin Marina Lewandowski zu Beginn des Vorspiels, „Konzentration ist gefordert und das Selbstbewusstsein wird gefördert, wenn man Erfolge vorweisen kann.“ Auf diesem Hintergrund boten 14 jugendliche Pianisten eine bunte Präsentation auf ganz unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Immer wieder brachte sich die Lehrerin mit begleitenden Phasen in das Musizieren ein, um das Klanggefühl für die jungen Pianisten zu steigern. So macht Musizieren einfach mehr Spaß.

Mutig machte Jermaine Götz als kleine Weltraumforscherin den Anfang des Vorspiels. Mit klaren Tönen hatte sie stets das Ziel im Auge. Natalia Cirlotescu stellte mit klaren Tonfolgen Tropfen für Tropfen einen Regenwalzer vor. Charlotte Schmickl begann danach den Reigen von vier Geschwistern, die dem Alter entsprechend mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad ihre Freude am Klavierspielen zeigten. Ohne Probleme, sauber fortschreitend, berichtete Charlotte: „Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder.“ Luisa lud mit unterschiedlicher Lautstärke zum Froschkonzert an den Teich, Bruder Julian präsentierte, ohne Noten zu benötigen, ein schwungvolles Rondino, seine Schwester Hannah schließlich lud mit silbernen Klängen zum Candlelight ein. Sie fühlte sich spürbar wohl im Klangraum des Flügels im Refektorium.

Zwiegespräch der Spechte

Zuvor berichtete Christina Geis von einem hübschen Zwiegespräch zwischen zwei Spechten mit Sopran- und Altstimme, worauf Matthäus Hinz vom stets sicherem Aufspringen beim Flohspringen erzählte. Mit ihrer Verbindung von hohen und tiefen Tönen, vor allem im gekonnten Rhythmus fühlte man sich mit Isabelle Kern bei ihrem ihren Tuff-tuff so richtig in der Eisenbahn unterwegs. Für Felix Eberhard jedoch hieß es klar in der Melodie und kräftig in der rhythmischen Begleitung: „Endlich Ferien!“

Auch Maggie und Sophie Müller sind Geschwister. Mit einer ausdrucksvollen Melodie in ganz verschiedenene Tonlagen zeichnete Maggie das Bild von einem Sturm um Mitternacht, während Schwester Sophie überzeugend in musikalisch stetem Fortschreiten einen Matador präsentierte. Carla Kern hingegen hatte ihre Freude am flotten, zügigen Musizieren auf erkennbar höherem Schwierigkeitsgrad bei einer Etüde in d-moll von Alexander Goedicke.

Auch Dominik Störkle hatte sich ein Werk in moll ausgesucht. Mit klaren Akkorden hat er die melodischen Elemente in den ganzen Bereich der Klaviatur eingebunden. Anspruchsvoll strukturiert, auch mit übergreifenden Händen bis in den tiefen Bassbereich als Gegensatz zu trillerverzierten Abschnitten in den höheren Regionen, formte der jugendliche Pianist einen beachtenswerten Beschluss der vielgestaltigen Vorspielstunde.