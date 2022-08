Food Artisten bereiten besonderes Essen

„Das Genussevent für die ganze Familie“, versprechen die Veranstalter des Streetfood Picknick Festivals in Riedlingen. Mit dabei ist DJ Matze Ihring von Radio7 und eine Mega-Überraschung für die Kids.

Hochkarätige Show-Acts

Vom 5. bis 7. August schlägt das Streetfood Picknick Festival seine Zelte auf. Hinter den Markthallen treffen sich zahlreiche Food Artisten mit ihren Trucks und bereiten in ihren fahrenden Küchen zahlreiche nationale und internationale Leckereien zu. Ein Angebot, dass für jeden Genießer zu einem besonderen Geschmackserlebnis wird. Wie jedes Jahr, haben sich auch zur diesjährigen Streetfood Picknick Tour hochkarätige Show-Acts angemeldet.

Matze Ihrig ist am Samstag dabei

Mit Radiomoderator DJ Matze Ihring, bekannt durch Matzes Plattenküche, haben die Veranstalter einen DJ der Extraklasse für ihr Event gewinnen können. Am Freitag wird die Streetfood Picknick Tour ab 17 Uhr mit der Zipfelklatscher-Party eröffnet. Auflegt wird von DJ Funky D HipHop, RnB, Funk und Black Musik. Samstags steigt dann ab 18 Uhr das Highlight mit DJ Matze Ihring. Sonntags wird das Streetfood Picknick mit einer gemütlichen Hockete beendet.

Geöffnet ist am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 11.30 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.