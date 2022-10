Förderverein veranstaltet Schlossführung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Oktober fand für Mitglieder und Gäste eine kostenfreie Führung durch das Schloss in Grüningen statt. Der 1. Vorsitzende Michael Setz begrüßte die über 30 Teilnehmer und überließ Christoph Stauss, Steinmetzmeister aus Rulfingen und Mitglied des Vorstands, den ersten Teil der Führung. Dieser führte die Besucher an die südwestliche Außenseite des Schlosses, an der die typischen Quadersteine deutlich sichtbar sind. Sie sind Teil des ursprünglichen Turmes um den das jetzige Schloss gebaut wurde. Die Entstehung des Schlosses ist auf das 13. Jahrhundert datiert.

Im Inneren des Schlosses übernahm der Hausherr, Hans-Christoph Freiherr von Hornstein, die Führung und begleitete die Besucher von Raum zu Raum mit historischen und familiären Anekdoten. Eine abwechslungsreiche und interessante Reise durch ein Stück regionaler Geschichte. Bei einem anschließenden Umtrunk im großen Salon fanden schöne Gespräche und Begegnungen statt. Weitere Bildimpressionen finden Sie auf der Internetseite des Vereins: schloss-grueningen-ev.de.