Der Narrenverein Bachbahner Zwiefaltendorf lädt am 29. Juni zum 8. Flohmarkt mit Hockete ein. Der Markt beginnt um 8 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Rund um den historischen Bahnhof, bis zum Gasthaus „Rössle“ und über die Siedlung erstreckt er sich.

Alleinunterhalter „Helle Dangel“ spielt ab 11 Uhr Rockklassiker, Oldies, Balladen und Country-Music. Abends wird die Musikkapelle Zwiefaltendorf zum Ausklang der Hockete im Zelt an der Säge spielen. Man kommt ins Gespräch und findet so manchen Schatz an den Verkaufsständen. Manch einer bietet gut erhaltene Dinge von der Bühne an, andere verkaufen ihre, in mühevoller Arbeit hergestellten Gegenstände. Einige Dorfbewohner des Ortes haben am Flohmarkt einen Stand, jedoch sind auch viele von außerhalb schon auf diesen Geheimtipp gestoßen und veräußern dort ihre Waren.