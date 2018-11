Flächig, farbig, ausdrucksstark

An den Wänden der Galerie Scopes am Riedlinger Weibermarkt hängen große Leinwänden und Papierbilder der Reutlinger Künstlerin Beate Radespiel, die am Sonntag bei der Vernissage persönlich anwesend war. Galeristin Ricki Scopes freute sich über das Publikumsinteresse an dieser Ausstellung und wie immer gibt es zu jeder Vernissage eine musikalische Live-Untermalung: diesmal durch Franky Barth an der akustischen Gitarre, der begleitet wurde von seiner Tochter Hannah am Cajon.

Der Kontakt zu Radespiel wurde geknüpft durch Barbara Spieß – besser bekannt als Moki –, die wiederum gemeinsam mit der Reutlingerin eine Ausbildung zur Pflegeclownin gemacht hat. Beate Radespiel ist in Osnabrück geboren, lebt seit über 20 Jahren im Schwäbischen und malt „eigentlich schon immer“, wie sagt. Seit 1998 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig und hat ein eigenes Atelier, wo ihre großen Leinwände Platz finden, die sie mit Acrylfarben bemalt.

Dies ist manchmal ein langer Prozess: immer wieder werden die Bilder verbessert, übermalt, ein Detail wird hinzugefügt oder es kommt auch vor, dass ein Bild nahezu komplett übermalt wird. Erst dann ist zufrieden, wenn alle „Verschichtungen und Verwebungen“ deutlich werden. „Spektakel bei Nacht“, ist ein Bild, welches diesen Prozess durchlaufen hat und teilweise in ganz klaren kräftigen Blau- und Lilatönen leuchtet, teilweise aber auch diffuse, ineinander übergehende Schichten zeigt.

Kleinformatiger sind ihre Papierbilder, die meist in der Natur entstehen. Mit ihrem E-Bike erkundet sie Landschaften der Schwäbischen Alb und Oberschwabens, und in ihrem Gepäck sind Aquarell und Acrylfarben wie auch Wachsmalkreiden. In dieser Mischtechnik zeigt sie ihre Sicht auf die Natur: eine Obstbaumwiese beispielsweise zeigt Weite und sehr viel Grün in allen Abstufungen, doch immer kräftig und klar.