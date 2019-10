Flächenbrand unter der Nordtangente

Am Dientstagabend ist es in Riedlingen auf einer Wiese unterhalb der Nordtangente zu einem Flächenbrand gekommen. Die Polizei bemerkte gegen 19 Uhr die Rauchentwicklung in Riedlingen auf der Wiese unterhalb der Brücke. Eine Fläche von zehn auf zehn Metern war in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Glutnester ab und benässte die Wiese großflächig, damit es zu keiner weiteren Ausbreitung kommen konnte. In der verbrannten Fläche wurden schließlich noch Spraydosen entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache. Auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.