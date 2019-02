Fit machen für den Stadtlauf

Am 13. Februar startet die Laufgruppe der Schwäbischen Zeitung mit den Vorbereitungen für den Stadtlauf am 11. Mai. Rund 30 Läufer haben sich bereits dafür entschieden mitzulaufen, noch ist eine Anmeldung möglich.

Mit einem Laufteam will die „Schwäbische Zeitung“ im Jubiläumsjahr beim Riedlinger Stadtlauf an den Start gehen. Mit Unterstützung durch Trainer vom TSV Riedlingen soll die Zehn-Kilometer-Strecke bewältigen werden.

Das Angebot richtet sich vornehmlich an Anfänger, die den Einstieg in das regelmäßige Joggen finden möchten. Bei regelmäßigem gemeinsamem Training werden die Teilnehmer fit gemacht. Sie erhalten einen Trainingsplan und dürfen an Fachvorträgen rund um das Thema Laufen sowie an weiteren vorbereitenden Veranstaltungen teilnehmen.

Das Training beginnt am Mittwoch, 13. Februar, um 18.30 Uhr am St.-Gerhard-Sportplatz und findet jeweils mittwochs um 18.30 Uhr und sonntags um 10.30 Uhr statt. Es dauert jeweils eine Stunde. Der abschließende Testlauf ist am 28. April.