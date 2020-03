Fischer begrüßen neue Jugendmitglieder

Das Schwarzfischen an Gewässern des Riedlinger Fischereivereins wird zum Problem. Das war eines der Themen in der Hauptversammlung der Fischer. Eine Ehrung und ein Ausblick auf das laufende Jahr waren ebenfalls Inhalt der Zusammenkunft.

Der erste Vorsitzende Günther Steiner hat an der Versammlung einen Rückblick auf das Jahr 2019 gegeben. Hier wurden neun Ausschusssitzungen abgehalten, um das Vereinsleben zu bewältigen. Verschiedene Probleme, wie die ständige Schwarzfischerei, eine Neugestaltung der bestehenden Homepage (https://www.fv-riedlingen.de/), die jährliche Bergeaktion der eingeschlossenen Fische bei der Flutmulde bei Daugendorf sowie die zukünftige Gestaltung des Stadthallenareals, waren Thema bei den Fischern, da sie auf die bestehende neue Markthalle zur Ausrichtung des Fischerfestes angewiesen sind.

An der Jahreshauptversammlung konnte dieses Jahr Manfred Schirmer für 15 Jahre Mitgliedschaft mit der silbernen Vereinsnadel ausgezeichnet werden. Auch neue Jugendmitglieder sind zum Fischereiverein Riedlingen im Jahr 2020 hinzugestoßen.

Die Höhepunkte des Vereines sind die Umwelttage an zwei Wochenenden im Frühjahr sowie an zwei Wochenenden im Herbst. Dazwischen findet das alljährliche traditionelle Fischerfest (dieses Jahr am 21. Juni), sowie das jährliche Kinderferienprogramm statt. Des Weiteren wird der der Verein auf Karfreitag frisch geräucherte Forellen anbieten. Im Herbst dieses Jahres wird ein Vorbereitungskurs zum Erlangen der Fischerprüfung im Vereinsheim angeboten, die genauen Termine stehen noch aus.

Auch werden jedes Jahr etliche Fische in die Donau mit ihren Nebengewässern vom Verein eingesetzt, wodurch für den Besatz, die Pacht ein Haushalt von etwa 22 000 Euro jährlich benötigt wird. Zum Jahresbeginn zählte der Verein 105 Mitglieder, dazu gehören die Jugendfischer und einige passive Mitglieder. Wer hier Interesse hat, kann den Verein jährlich mit einer passiven Mitgliedschaft, Kostenbeitrag von 30 Euro jederzeit unterstützen.