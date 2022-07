Firmung in der Seelsorgeeinheit Riedlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jugendlichen der Seelsorgeeinheit Riedlingen empfingen am 9. und 10. Juli in vier Firmgottesdiensten in Riedlingen, Altheim und Neufra das Sakrament der Firmung. Das Motto der Vorbereitung lautete: „Dem Licht entgegen... einander Licht sein“.