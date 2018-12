Finissage: Künstler ist vor Ort

Die Ausstellung „Harmonie der Farben und Formen“ mit Bildern und Objekten von Hans-Jürgen Knupfer des Kunstkreises 84 im Kaplaneihaus in Riedlingen ist am kommenden Wochenende zum letzten Mal zu sehen. Am Freitag sind die Ausstellungsräume von 15 bis 17 Uhr geöffnet, am Samstag des Christkindlesmarkts wegen bereits ab 14 Uhr. Die reguläre Öffnungszeit am Sonntag ist von 14 bis 17 Uhr. Während dieser drei Stunden wird der Künstler selber anwesend sein und gerne Auskunft über seine Bilder geben und wie sie entstanden sind. Foto: Privat