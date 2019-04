Feuerwehrkräfte beweisen ihr Können in der Praxis

Dicke Rauchschwaden sind am Samstag aus einem Gebäude der Stadt Riedlingen am Tuchplatz aufgestiegen. Grund war in diesem Fall allerdings nicht ein Brand, sondern die Abschlussübung eines Feuerwehrlehrgangs.

In den vergangenen 2,5 Wochen haben 17 Feuerwehrkräfte aus Riedlingen und den Nachbargemeinden Theorie und Praxis gepaukt. In 40 Unterrichtsstunden ging es um das richtige Vorgehen bei Bränden jeder Art. Aber auch die Technische Hilfeleistung, die Besonderheiten bei Gefahrguteinsätzen und rechtliche Grundlagen waren Themen. Nachdem die Teilnehmer am Freitag ihr Wissen bei einer schriftlichen Prüfung unter Beweis stellen mussten, stand am Samstag die praktische Prüfung an.

Hierzu haben die Ausbilder einen Wohnungsbrand in dem leerstehenden Haus simuliert. Beim Eintreffen des Löschfahrzeugs mit den Lehrgangsteilnehmern wurden diese schon von einem aufgeregten „Anwohner“ begrüßt. Es war schnell klar, dass im verrauchten Obergeschoss noch mehrere Personen sind, die gerettet werden müssen.

Alle erfolgreich

Zügig konnte eine Person über Leitern gerettet werden. Schwieriger zu retten waren die beiden Personen, die bei dieser Übung nicht mehr über die Leiter absteigen konnten. Diese Opfer mussten über das enge Treppenhaus ins sichere Freie getragen werden. Dies stellte für die angehenden Truppführer, die mit Atemschutzgeräten im Einsatz waren, große Anstrengungen dar.

Letztendlich konnten alle Lehrgangsteilnehmer unter den wachsamen Augen der Ausbilder beweisen, dass Sie das Lehrgangsziel erfolgreich erreicht haben. Eine Feuerwehrfrau und 16 Feuerwehrmänner können jetzt in ihren jeweiligen Feuerwehren als Truppführer eingesetzt werden. Als solche sind Sie dann auch für bis zu zwei Kameraden im Einsatz verantwortlich.