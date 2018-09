Feuerwehr sammelt Papier und Altkleider

Die Feuerwehr Riedlingen sammelt am Samstag, 13. Oktober, Altpapier im Stadtgebiet Riedlingen. Zusätzlich veranstaltet die Feuerwehr Riedlingen an diesem Tag auch eine Altkleidersammlung. Die Feuerwehrleute bittet die Bevölkerung, zusätzlich zum Papier, das gut sichtbar und gebündelt oder in Kartons ab 9 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden sollte, auch noch ihre nicht mehr benötigte Kleidung in Säcken verpackt bereitzustellen. Folgende Bekleidung wird angenommen: Damen-, Herren-, Kinder- und Babybekleidung, Schuhe sowie Heimtextilien (zum Beispiel . Bettwäsche, Handtücher, Tischwäsche, Gardinen, Decken). Nicht angenommen werden Matratzen, Bodenteppiche, Schlittschuhe, Inliner, Rollschuhe, Gummistiefel, Lumpen oder zerrissene Textilien.