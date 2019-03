Feuerwehr rettet hilflosen Schwan

Einen etwas anderen Einsatz haben Riedlinger und Grüninger Feuerwehrkräfte am Donnerstagmorgen absolviert: Sie wurden um 8.30 Uhr zu einer Schwanenrettung nach Grüningen gerufen. Der Schwan hatte sich in einem Zaun rund um einen Weiher verheddert.

Hilflos lag der Schwan im Weiher, als der Einsatzleiter vom Dienst der Riedlinger Wehr, Thomas Steinhardt, in Grüningen anlangte. Das Tier hatte wohl den Zaun um den Weiher übersehen und sich so in den Stricken verfangen, dass er sich nicht mehr aus eigener Kraft daraus befreien konnte. Um ihn wieder frei zu bekommen, warfen die Feuerwehrkräfte dem Schwan ein Handtuch über den Kopf, damit er sich ruhig verhält. Diesen Trick hat sich Steinhardt vom Storchenbeauftragten Rainer Deschle abgeschaut, der es bei den Störchen ebenfalls macht. Mit dem Handtuch über dem Kopf stellen sie sich tot.

Der Schwan saß im Weiher gefangen. (Foto: Fotos: Feuerwehr Riedlingen/Thomas Steinhardt)

In diesem Fall wurde dies genutzt, um den Schwan zu befreien. „Der hat sich so verheddert, dass wir ihn mit den Flügeln aus dem Netz raus drehen mussten“, erzählt Steinhardt. Das war nicht ganz einfach. Als Alternative hätte man den Zaun zusammenschneiden müssen. Doch es gelang das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Immer beäugt vom Partner des Schwans, der nicht weit entfernt den Bemühungen der Rettungskräfte zusah.

Nach der Befreiungsaktion entdeckten die Feuerwehrkräfte, dass er Schwan sich leicht verletzt hatte. An einem Flügel hatte er sich wundgescheuert. Also wurde die Abteilung Riedlingen mit einem Tiertransportkäfig nachgefordert. Der Schwan wurde hernach zur Untersuchung zu einem Tierarzt verbracht. Nach der ärztlichen Versorgung konnte das Tier im Bereich des Fundortes, wo der Partner noch wartete, wieder frei gelassen werden.

Dies war bereits die dritte Schwanenrettung der Riedlinger Feuerwehr innerhalb relativ kurzer Zeit. Im Oktober war ein Tier auf der Neuen Unlinger Straße auf Abwege geraten. Und im November hatte ein Schwan an der Gammertinger Straße seine Orientierung verloren und musste gerettet werden. Aber dass sich einer verheddert hätte, das hatten wir noch nie, meint Thomas Steinhardt.