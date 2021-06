Feuerwehr muss Baum absägen

Am Dienstag wurde die Abteilung Riedlingen gegen 16.30 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung in Riedlingen alarmiert. Der Leitstelle wurde von einem Anwohner gemeldet, dass ein Baum in eine Stromleitung zu stürzen drohte. Beim Eintreffen des Einsatzleiters vom Dienst wurde festgestellt, dass ein rund 20 Meter hoher Baum auf einen anderen Baum gestürzt war und nun drohte, auf eine Stromleitung zu fallen. Die Feuerwehr beseitigte den Baum mittels Motorsäge und Drehleiter. Als Ursache wurde starke Fäulnis an der Wurzel des Baumes festgestellt.