Feuerwehr löscht Brand im TEP

Die Riedlinger Feuerwehr ist am Sonntag um die Mittagszeit alarmiert worden. Die Feuerwehrmänner mussten in einer öffentlichen Toilette in der Hindenburgstraße einen brennenden Papier-Mülleimer löschen.

Das WC am Tourist Energy Point (TEP) in der Hindenburgstraße war beim Eintreffen der Feuerwehr komplett verraucht. Ein Trupp ging unter Atemschutz vor und konnte das Feuer löschen. Wie sich herausstellte, brannte aus unklarer Ursache ein Mülleimer. Ein Schaden am Gebäude ist nach ersten Einschätzungen nicht entstanden. Das Löschwasser wurde anschließend mit einem Wasserschieber entfernt. Die Polizei war mit einer Streife ebenfalls vor Ort.