Feuerwehr beseitigt zwei Kilometer lange Ölspur

Eine 78-Jährige ist am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der B 31 zwischen Nußdorf und Uhldingen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Frau war in Richtung Überlingen unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß sie laut Polizei mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Der Fahrer eines ebenfalls entgegenkommenden Autos dahinter konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Vordermann auf, wodurch dessen Wagen über die ...