Festliche Bläsermusik in Riedlingen

Festliche Bläsermusik ist am Sonntag, 30. September, ab 18 Uhr in der Riedlinger Kapuzinerkirche zu hören. Es gibt dabei ein Wiedersehen und –hören mit zwei in Riedlingen bereits mehrfach gefeierten Ensembles: mit dem Blechbläser-Quartett „Was Neues“ des Riedlinger Musikschullehrers Albrecht Streicher und dem Klarinetten-Quartett „Holz-Art“ seines Kollegen Bernd Buck, dem seit 2018 auch die gemeinsame Kollegin Christine Kohnen angehört. Die acht Musiker laden damit zu einem weiteren Benefizkonzert zugunsten der Conrad- Graf-Musikschule ein, für die bei freiem Eintritt Spenden erbeten werden.

Zu hören sind unter anderem Werke von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Stamitz, Paul Harvey, Choral- und Spiritual-Bearbeitungen, Klezmer-Musik und sogar Jazz. „Holz-Art“ wartet zudem mit zwei Kompositionen von Günter Buck auf, von dem 1996 die Initiative für die „Herbertinger Kammermusik“ ausging, aus der sich das Klarinetten-Quartett entwickelt hat. Es spielt aktuell in der Besetzung des Riedlinger Klarinetten- und Saxofon-Lehrers Bernd Buck, seines Bruders Georg, seiner Kollegin Christine Kohnen, die unter anderem „Trommelspaß“ unterrichtet, sowie Gerold Schmid an der Bassklarinette.

„Was Neues“ wurde 1997 gegründet und tritt in der Besetzung Albrecht Streicher und Berthold Kiechle, Trompeten, Thomas Ruffing, Posaune, und Udo Schäfer, Eufonium, auf. Albrecht Streicher unterrichtet seit vielen Jahren an der Conrad-Graf-Musikschule in Riedlingen Trompete. Die Bläser sind versierte Musiker und in verschiedenen Orchestern und Musikgruppen tätig.

Das Ensemble widmet sich einerseits der herkömmlichen Blechbläsermusik der unterschiedlichsten Epochen – sei es festlich oder unterhaltsam, mit Originalwerken oder speziellen Bearbeitungen wie am Sonntag in Riedlingen, wagt aber immer wieder auch „Was Neues“ , so in der Kombination mit anderen Instrumenten und Gesang.

Als besonderes Highlight werden „Was Neues“ und „Holz-Art“ bei dem Benefizkonzert auch gemeinsam musizieren. Verbindende Worte spricht Gertraude Walser.