Festival ohne Bands: Drehleiter in Schräglage

Beim Festival ohne Bands in Hailtingen ist am vergangenen Freitag die Riedlinger Drehleiter im Einsatz gewesen. Auf einem gut ausgebauten Feldweg geriet das Fahrzeug wegen eines aufgeweichten Seitenstreifens in Schräglage. Mit einem Spezialbergefahrzeug der Firma Gairing konnte die Drehleiter geborgen werden.

Die Riedlinger Feuerwehr muss mit ihrer Drehleiter regelmäßige Übungsfahrten machen. Damit verbinden die Feuerwehrmänner dann verschiedene Einsätze für die Allgemeinheit. Eine Übungsfahrt mit einem Arbeitseinsatz sei besser, wenn sie mit einem sinnvollen Zweck verbunden werde, erklärt Feuerwehrkommandant Stefan Kuc. So sind die Feuerwehrleute im Einsatz, wenn Störche beringt werden oder der Maibaum abgebaut wird. Vergangenen Freitag war die Drehleiter vom Veranstalter des Festivals angefragt worden, um aus der Höhe Übersichtsaufnahmen vom Festivalgelände zu machen.

Der Feldweg, auf dem die Drehleiter unterwegs war, war gut ausgebaut. Allerdings hatte es am Donnerstag geregnet und so waren die Seitenränder aufgeweicht. „Die Drehleiter war fast schon auf der Rückfahrt, als das Fahrzeug ein paar Zentimeter zu weit nach rechts von der Straße abkam“, so Kuc. Das rechte Vorderrad sei mehrere Zentimeter abgesackt. Die Riedlinger Feuerwehr löste Bereitschaftsalarm aus. Um ein Kippen des 13 Tonnen schweren und 600 000 Euro teuren Geräts zu verhindern, wurde die Drehleiter mittels Rüstwagen gesichert und zur Bergung ein LKW-Bergungsunternehmen beauftragt. Die Firma Gairing barg die Drehleiter mit einem Spezialbergefahrzeug. Nach einer Begutachtung und einigen Tests konnte die Drehleiter anschließend ohne jeglichen Schaden und einsatzbereit wieder im Gerätehaus abgestellt werden.