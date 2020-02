Fernhochschule ist erneut „Beliebteste Fernhochschule“

9261 Bewertungen, 400 Wettbewerber und eine Frage: „Welches ist die beliebteste Fernhochschule 2020?“. Das Ergebnis: Die SRH Fernhochschule gewinnt zum zweiten Mal in Folge aufgrund der hohen Zufriedenheit ihrer Studierenden und einer Weiterempfehlungsrate von 97 Prozent den Award „Beliebteste Fernhochschule 2020“ des Bewertungsportals FernstudiumCheck.

„Zum zweiten Mal in Folge von unseren Studierenden zur Beliebtesten Fernhochschule gewählt zu werden, ist einfach großartig. Hinter diesem riesigen Erfolg stehen unsere vielen Mitarbeiter und Professoren, die sich täglich für unsere Studierenden ins Zeug legen. Diese Auszeichnung spornt uns an, weiterhin ein innovatives Studienangebot und einen Top-Service zu bieten,“ erklärt Prof. Dr. Ottmar Schneck, Rektor der SRH Fernhochschule – The Mobile University erfreut.

4,5 Sterne von fünf möglichen erhalten

Auf der Bewertungsplattform von FernstudiumCheck konnten die Studierenden über das Jahr hinweg ihr Fernstudium mit einer Sterneskala in den Kategorien Studieninhalte und -material, Betreuung, Preis-Leistung, Seminare, Digitalisierung, Flexibilität und Online-Campus bewerten. Die SRH Fernhochschule erhielt dabei 4,5 Sterne von 5 möglichen.

„Die Studieninhalte sind sehr spannend und wurden durch das Studienmaterial und die Vorlesungen sehr gut aufbereitet. Die Betreuung war immer sehr gut (egal ob durch die Studierendenbetreuung oder die Professoren). Schnelle und zuverlässige Rückmeldungen zählen hier zum Standard. Das Studium bietet höchste Flexibilität und kann so sehr gut neben dem Job gemeistert werden. Ich würde mein Studium in jedem Fall wieder an der SRH absolvieren“, so eine der vielen positiven Aussagen auf dem Bewertungsportal.

Besonders zwei Studiengänge überzeugen

Insgesamt 97 Prozent der Studierenden, welche die SRH Fernhochschule bewertet haben, empfehlen ihr Studium anderen weiter. Besonders die Studiengänge Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) und Betriebswirtschaft und Management (B.A.) überzeugten mit einer Weiterempfehlungsrate von 100 Prozent.

Die staatlich anerkannte SRH Fernhochschule – The Mobile University ist spezialisiert auf berufsbegleitendes Studieren. Als Qualitätsführer im Fernstudium bietet sie seit über 20 Jahren ein flexibles und höchst individuelles Studium parallel zu Beruf, Ausbildung oder Familie.

Die persönliche Betreuung und zahlreiche Mobile-Learning-Elementen ermöglichen ein orts- und zeitunabhängiges Studium, das sich optimal in jede spezifische Lebenssituation integrieren lässt. Ihr Studienangebot umfasst 31 Bachelor- und Master-Studiengänge sowie Hochschul-zertifikate in den Bereichen Wirtschaft & Management, Psychologie & Gesundheit und Naturwissenschaft & Technologie. Derzeit sind an der Hochschule, die 2019 und 2020 zur beliebtesten Fernhochschule Deutschlands gewählt wurde, über 5400 Studierende immatrikuliert.