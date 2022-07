Ferienjobber sind gefragt: Hier finden junge Leute noch kurzfristig eine Stelle

Die einen wollen Geld verdienen und ins Berufsleben schnuppern – die anderen können helfende Hände in der Urlaubszeit gut gebrauchen: Von Ferienjobs profitieren Schüler und Studierende genauso wie Betriebe. Wenige Wochen vor den Sommerferien sind zwar die meisten Stellen schon besetzt. Doch wer noch schnell sein Taschengeld aufbessern möchte, hat auch im Raum Riedlingen durchaus noch Chancen.

„Die Maurer Electronic GmbH ist dafür bekannt, eine verhältnismäßig große Anzahl an Ferienarbeiter zu beschäftigen“, so Sebastian Traub, bei der Uttenweiler Firma für Verkauf und Marketing zuständig. „Vor allem im Bereich Kabelkonfektion können Kenntnisse schnell vermittelt und Ferienjobber kurzerhand eingelernt werden.“

Ferienjobber können sich noch bewerben

Auch für diesen Sommer habe es deshalb viele Anfragen gegeben, bestätigt Traub: „Aktuell sind auch schon einige beschäftigt.“ Dennoch könnten sich auch jetzt noch Schüler und Studierende für einen Ferienjob bewerben. „Wir freuen uns über Interesse am Unternehmen. Gerne kurz anrufen und vorstellen, wir finden ein passendes Aufgabengebiet“, so der Tipp des Mitarbeiters.

Und diese Aufgaben können auch durchaus anspruchsvoller sein. So fragen seit einigen Jahren auch verstärkt studierende Techniker oder Meister bei Maurer Electronic nach einem Aushilfsjob im Sommer. Traub betrachtet dies als Gewinn für beide Seiten: „Wir hoffen durch die Beschäftigung der kommenden Fachkräfte das Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit zu wecken und somit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“ Bei dem einen oder anderen habe dies auch geklappt.

Doch auch die Mithilfe der Jüngeren sei im Familienunternehmen gefragt: „Viele der Ferienarbeiter haben noch keine Berufserfahrung und schnuppern das erste Mal am Arbeitsalltag. Alle bekommen eine sorgfältige Einarbeitung und dürfen natürlich Fehler machen – diese Erfahrungen gehören dazu. Mit dieser Philosophie möchten wir auch junges Publikum für eine mögliche Ausbildung bei uns im Haus begeistern.“

Außerhalb der Ferien gibt es noch freie Stellen

Der Ferienjob als Türöffner – diese Chance bietet sich auch bei der Georg Schlegel GmbH & Co. KG aus Dürmentingen. „So mancher Mitarbeiter hat bei uns als Ferienjobber begonnen“, heißt es von Seiten der Firma. „ Schülerinnen und Schüler lernen durch den Ferienjob auch unser Unternehmen kennen. Einige haben sich aufgrund dessen später um einen Ausbildungsplatz bei uns beworben.“

In den Sommerferien beschäftige das Unternehmen rund 50 Ferienarbeiter. Die Schüler und Studierenden seien während der Urlaubszeit „eine echte Hilfe“ und „hauptsächlich in der Montage der Taster, Buchsen und Not-Halt-Schalter und im gewerblichen Bereich tätig“, so die Firma Schlegel. „Das ist auch in diesem Jahr der Fall.“

Freie Stellen gibt es allerdings keine mehr. Nachdem es im Frühjahr noch relativ wenige Anfragen gab, habe man die Suche nach Ferienarbeitern öffentlich gekannt gemacht – und das mit Erfolg. „Plätze haben wir noch außerhalb der Sommerferien, etwa für Studentinnen und Studenten in den Semesterferien oder für Schülerinnen und Schüler, die nach ihrem Abschluss noch ein paar Wochen oder Monate überbrücken wollen oder müssen“, so der Hinweis der Firma. Interessierte können sich bei Produktionsleiter Dietmar Schmid melden.

Tipp: frühzeitig bewerben

Generell gilt: Wer bei der Firma Georg Schlegel einen Ferienarbeit machen möchte, muss mindestens 15 Jahre alt sein und mindestens zwei Wochen Zeit mitbringen. „Und nicht zu lange mit der Anfrage warten: Er oder sie sollten sich frühzeitig bei uns melden. Im Juni oder Juli ist es oft schon zu spät, dann sind alle Jobs schon vergeben.“

Sich rechtzeitig um einen Ferienjob kümmern, das scheint ohnehin ratsam zu sein. „Wir haben keine offenen Stellen mehr“ oder „wir stellen keine Ferienarbeiter ein“ heißt es bei der Anfrage der „Schwäbischen Zeitung Riedlingen“ aus mehreren Betrieben. „Keinen Bedarf an Ferienarbeiterinnen und -arbeitern“ meldet so etwa auch die Riedlinger Silit-Werke GmbH & Co. KG. „Zudem legt das Werk in dieser Zeit wie gewohnt eine Sommerpause ein und schließt den Betrieb für drei Wochen“, so Judith Hilscher, beim Mutterkonzern WMF für die Unternehmenskommunikation zuständig.

Gastrobereich sucht helfende Hände

Ganz anders sieht es in der Gastronomie aus: „Wir brauchen eigentlich immer Hilfe und sind froh an Ferienjobbern“, sagt Andrea Malmer, stellvertretende Vorsitzende der Kreisstelle Biberach im Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Ohnehin werden in der Gastronomie derzeit händeringend Kräfte gesucht. „Und in der Ferienzeit ist am meisten los“, sagt Malmer.

Ob Salate herrichten, spülen oder die Gäste bedienen: Arbeit für junge, ungelernte, aber motivierte Kräfte gibt es genug in der Gastronomie, auch in Malmers Gasthaus Rosengarten in Bad Buchau. Allerdings seien es weniger Ferienjobber, die hier mithelfen, so die Buchauer Wirtin: „Unsere Schüler sind das ganze Jahr über da, in den Ferien dann natürlich verstärkt.“ Mehr als zehn Jugendliche sind derzeit im „Rosengarten“ beschäftigt.

Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein, um in der Gastronomie tätig zu sein und dabei gelten selbstverständlich die Bestimmungen des Jugendschutzes; Arbeiten bis zum späten Abend ist also tabu, stattdessen helfen die jungen Kräfte außerhalb der Ferienzeit in der Regel am Sonntagnachmittag mit. Und auch wenn sie eher einfachere Arbeiten verrichten, ihre Hilfe wird geschätzt: „Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Schüler haben“, sagt Malmer. Allerdings sei die Fluktuation groß. Spätestens nach dem Abitur wird es für die jungen Leute schwieriger, wenn sie etwa zum Studieren die Stadt verlassen. Nachwuchskräfte gewinnt Malmer häufig über Mund-zu-Mund-Propaganda: Eine Schülerin jobbt, findet Gefallen daran und gibt den Mitschülern den Tipp.

Fürs Leben lernen

Für die Jugendlichen mag es bei ihrem Aushilfsjob in der Gastronomie in erster Linie darum gehen, das Taschengeld aufzubessern. Profitieren können sie aber auch in anderer Hinsicht, findet Malmer: „Bei uns lernen die Schüler etwas fürs Leben. Sie sehen, wie es in der Küche zugeht oder im Service und was es bedeutet, für sein Geld zu arbeiten.“