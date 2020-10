Fensterscheiben eingeschlagen

Unbekannte haben am Wochenende an einem Gebäude in der Schlachthausstraße in Riedlingen mehrere Elemente eines größeren Fensters eingeschlagen. Ein Zeuge entdeckte den Schaden am Montag Vormittag. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen