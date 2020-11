Ein Fenster hat ein Unbekannter zwischen Samstag und Montag an einer Schule in der Riedlinger Goethestraße demoliert. Ein Zeuge entdeckte den Schaden am Montag. Der Täter muss das Fenster mit einer Flasche eingeworfen haben. Das Polizeirevier Riedlingen (Telefon 07371/938124) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.