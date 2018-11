Feinguss Blank trennt sich von Geschäftsführer

Paukenschlag beim größten Riedlinger Unternehmen: Der bisherige Geschäftsführer Ingo Bitzer ist bei Feinguss Blank von seiner Aufgabe entbunden worden. Übergangsweise übernimmt Wolfgang Blank diese Aufgabe, bis ein neuer Geschäftsführer gefunden worden ist. Die Mitarbeiter sind von dieser Entwicklung bereits informiert worden.

Über die Hintergründe, die zu diesem Schritt geführt haben, schweigt sich das Unternehmen derzeit aus. In einer offiziellen Presseerklärung heißt es dazu: Nach nunmehr fast sieben Jahren ändere sich die Führungsspitze in der Unternehmensgruppe Blank in Riedlingen. „Feinguss Blank ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und musste sich den damit verbundenen Herausforderungen stellen. Nun ist es Zeit für eine Veränderung“, so der Beiratsvorsitzende Alexander Blum. „Gesellschafterfamilie und Beirat bedanken sich bei den bisherigen Geschäftsführern, Axel Breitling und Ingo Bitzer, für die erbrachten Leistungen und wünschen beiden weiterhin großen beruflichen Erfolg und persönlich alles Gute“, so die Mitteilung weiter.

Bitzer war seit Oktober 2018 alleiniger Geschäftsführer des dynamisch wachsenden Unternehmens. Bis Ende August war diese Aufgabe auf zwei Schultern verteilt, neben Bitzer war noch Axel Breitling seit 2012 – nach dem Ausscheiden von Werner Blank aus der Geschäftsführung – für die Geschicke des Riedlinger Unternehmens verantwortlich. Breitling leitete die Bereiche Finanzen und Controlling. Er wechselte Anfang September zum Tübinger Unternehmen CHT, eine weltweit operierende Unternehmensgruppe für Spezialitätenchemie.

„Es gab unterschiedliche Auffassungen über die Weiterentwicklung des Unternehmens“, sagt der ehemalige Geschäftsführer und jetzige Gesellschafter Werner Blank über die Trennung von Ingo Bitzer. Mehr will er dazu nicht sagen. Doch aus der Mitarbeiterschaft wurde kürzlich auch Kritik am Führungsstil der Geschäftsführung laut. Dass es in der Mitarbeiterschaft grummelt, wurde auch bei der Betriebsratswahl deutlich, als eine IG Metall-nahe Liste auf Anhieb die Mehrheit erhielt; und auch darin, dass die IG Metall bei Blank-Mitarbeitern Zulauf habe, wie IG Metall-Vertreter berichten.

Bis ein neuer Geschäftsführer gefunden ist, wird Dr. Wolfgang Blank interimsweise die Unternehmensgruppe leiten. Der 58-Jährige vertritt bereits seit 2014 als Sprecher der Geschäftsführung in der Blank Holding GmbH die Interessen der Gesellschafterfamilie. Dies ist allerdings nur eine Zwischenetappe, denn Blank lebt in Mecklenburg-Vorpommern, leitet dort die Witeno GmbH („Wissenschafts + Technologiepark Nordost“). Zudem bekleidet er das Amt des IHK-Präsidenten in Neubrandenburg. Tageweise will er nach Riedlingen kommen und die Geschäfte führen, bis die Nachfolge geregelt ist.

Dynamisches Wachstum

Das Unternehmen Feinguss Blank floriert und ist in den vergangenen Jahren dynamisch gewachsen. Das Riedlinger Unternehmen hat in kürzester Zeit über 150 neue Mitarbeiter eingestellt. Aktuell sind 613 Mitarbeiter bei Formenbau und Feinguss Blank beschäftigt. Auch baulich hat sich das Unternehmen deutlich vergrößert. Erst im Juli 2017 ist das neue Verwaltungsgebäude bezogen worden. Im Mai dieses Jahres erfolgte der offizielle Spatenstich für die Erweiterung von Werk 4. Wenn diese abgeschlossen ist, sollte Werk 2 umgebaut werden.

Das Unternehmen ist als Zulieferer für die Automobilindustrie stark gewachsen und hat sich auf dem Markt vor allem im Bereich der Turbolader etabliert. Die Riedlinger liefern allerdings keine fertigen Turbolader, sondern vorbereitende Elemente dafür. Diese finden sich dann in allen größeren Automarken wieder.