Feinguss Blank ist jetzt tarifgebunden

Wie die IG Metall Ulm berichtet, wurden die Beschäftigten der Firma Blank auf einer Betriebsversammlung darüber informiert, dass ab März 2022 ein Haustarifvertrag für die Firma gilt. Dies ist das Ergebnis von 14 Monaten intensiven und konstruktiven Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Neben einem neuen Entlohnungssystem wurden grundlegende Arbeitsbedingungen, wie mehr Urlaubstage, Mehrarbeitsregelungen, Alterskündigungsschutz sowie Altersverdienstsicherung geregelt.

Christian Velsink, betreuender Sekretär der IG Metall Ulm freut sich, dass die Firma Blank nun endlich tarifgebunden ist und sich die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten merklich verbessern werden. „Die Eingruppierungsregelungen aus dem Flächentarifvertrag sowie die Entgelttabellen anzuwenden ist ein erster wichtiger Schritt, dass die Beschäftigten bei Blank eine gleiche Wertschätzung erfahren, wie es bei anderen namenhaften Unternehmen in unserer Region üblich ist“, so Velsink weiter.

In der kommenden Entgelttarifrunde für die baden-württembergische Metall- und Elektroindustrie werde die Firma Blank voll eingebunden sein. Auch für die Auszubildenden und dual Studierende wurde laut Pressemitteilung der IG Metall viel erreicht. Sie haben in Zukunft Anspruch auf die unbefristete Übernahme, die selbe Vergütung wie in anderen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie und die Rahmenbedingungen in der Ausbildung sind dem Flächentarifvertrag gleichgesetzt.

Andreas Bleich, Betriebsratsvorsitzender und Mitglied in der betrieblichen Tarifkommission, freut sich sehr, dass nun endlich die Tarifbindung erreicht werden konnte. Vor vier Jahren waren Bleich und sein Team mit diesem Ziel zur Betriebsratswahl angetreten und konnte somit dieses auch realisieren.

„Bei uns wurde einmal mehr deutlich, dass die Beschäftigten vieles erreichen können, wenn sie sich in der Gewerkschaft organisieren und gemeinsam für die Tarifbindung eintreten“, sagte Bleich.