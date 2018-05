Feinguss Blank erweitert die Produktion

Das Riedlinger Unternehmen Feinguss Blank erweitert seine Produktionsflächen. Mit einem symbolischen Spatenstich ist am Montagnachmittag der Startschuss für das Bauvorhaben Werk 4 erfolgt. Das Unternehmen wird einen knapp zweistelligen Millionenbetrag in das neue Werk investieren.

Direkt im Anschluss an das bisherige Werk 2, nahe der Bahnschienen, entsteht das neue Werk 4. Dort wird auf 2700 Quadratmeter Produktionsfläche eine neue Fertigungsschiene für den Bereich der mechanischen Bearbeitung und Montage. Bislang war die Feinguss-Bearbeitung auf 1400 Quadratmetern untergebracht. Die Grundfläche des Neubaus von Werk 4 umfasst 3600 Quadratmeter.

Im neuen Werk werden in einem modernen Maschinenpark die eigenen Gussprodukte je nach Kundenwunsch nachbearbeitet und zu Baugruppen komplettiert. „Das neue Gebäude soll ein wichtiger Schritt in Richtung Digital Factory sein“, betonte Geschäftsführer Ingo Bitzer beim symbolischen Spatenstich. Im neuen Werk entstehen somit Fertigungsstraßen, auf denen Mensch und Roboter Hand in Hand arbeiten.

Unternehmen 4.0

Digital Factory heißt auch, dass die Maschinen untereinander kommunizieren und dass der Prozessfluss möglichst papierlos erfolgt, so der Geschäftsführer. Damit geht Feinguss Blank in Richtung Unternehmen 4.0. „Unser Ziel ist es, unsere Fertigung effizienter zu gestalten und im Rahmen der Digtal Factory neue Wege des Arbeitens zu entdecken“, so Bitzer. Mit der Fertigstellung des Werks 4 werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Doch wie viele konnte Bitzer noch nicht beziffern.

In Anwesenheit von Christoph und Matthias Frischle, beide Geschäftsführer des Bauträgers Fritschle aus Uttenweiler, von Günther Kerler und Volker Prokoph vom Architekturbüro Kpk Kerler und Partner aus Sigmaringen sowie seines Geschäftsführerkollegen Axel Breitling hob Bitzer die hohe Planungs- und Umsetzungsgeschwindigkeit hervor. Am 11. Januar sei die Entscheidung für das Werk 4 in dieser Form gefallen. Innerhalb von vier Monaten sei es gelungen, die geplante Struktur zu erarbeiten und eine Baugenehmigung zu erhalten. „Eine herausragende Leistung.“ Das Werk, das eine Investition im knapp zweistelligen Millionenbetrag darstellt, soll bis im April 2019 bezugsfertig sein, im Oktober soll der Rohbau stehen und das Dach darauf sein.

Masterplan zur Erweiterung

Mit diesem Spatenstich setzt das Unternehmen seine Erweiterung nahtlos fort. Das Bauvorhaben entspreche einer Teilbaustufe eines übergeordneten Masterplans zur Erweiterung der Produktionsfläche bei Blank, heißt es in einer Mitteilung. Erst im Juli des vergangenen Jahres war das neue Verwaltungsgebäude bezogen worden, das ebenfalls mit den Partnern vom Architekturbüro KPK Kerler und Partner sowie der Firma Fritschle erstellt worden ist. Und im Anschluss an die Fertigstellung des Werks 4 zieht die Produktion aus dem Werk 2 in die neuen Produktionsflächen um. Danach wird das Werk 2 umgestaltet.

Diese Erweiterung ist notwendig, weil die Entwicklung am Markt ein Ausbau der Kapazitäten des Riedlinger Unternehmens notwendig macht. Die vorhandene Fläche zwischen Werk 2 und der Bahnlinie werde optimal ausgenutzt, so Bitzer. Doch damit sind die Expansionsmöglichkeiten auf dieser Seite des Werksgeländes ausgeschöpft.