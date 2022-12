Feinguss Blank ehrt Jubilare

Das Unternehmen Feinguss Blank hat Jubilare für ihre langjährige Tätigkeit im Unternehmen geehrt. Nach zwei Jahren ohne Feier, war dieses Jahr erstmals wieder eine Feier ohne Corona-Einschränkungen in der Kantine möglich, heißt es in der Pressemitteilung.

Juliane Blank begrüßte als Geschäftsleiterin die 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeier, die dieses Jahr ein rundes Betriebsjubiläum feiern. „Die aktuellen Zeiten zeigen mir mehr denn je, wie dankbar das Unternehmen über Ihre Loyalität und Wertschätzung sein kann“, sagte sie in ihrer Ansprache. „Nach vielen goldenen Jahren befinden wir uns mittlerweile in einer weiteren von vielen Krisen, die uns seit 2019 regelmäßig begleiten. Umso mehr bin ich über Ihre Unterstützung und Ihr Engagement im Unternehmen dankbar. Insgesamt bringen Sie es heute auf 770 Jahre Betriebszugehörigkeit – was für eine Leistung“, so Blank.

Die Jubilare haben eine selbstgegossene Medaille, eine Urkunde und, je nach Anzahl an Jubiläumsjahren, weitere Zuwendungen erhalten, die das Unternehmen bereits im jeweiligen Jubiläumsmonat übergeben hat. Juliane Blank bedankte sich bei allein Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den jahrelangen Einsatz und das Vertrauen in das Unternehmen Blank.

Folgende Mitarbeiter wurden für zehn Jahre Zugehörigkeit zum Unternehmen geehrt: Georg Zimmerling, Thomas Besenfelder, Czeslaw Konarski, Max Mijic, Klaus Wiedmer, Günther Glaser, Uwe Hartwich, Andrej Malachatko, Waldemar Tempel, Jegor Kraus-Iwanicki, Alexander Larin, Stefanie Richert, Svetlana Kraft, Rosa Schatz, Julia Bleich und Nadine Löffler. Für 15 Jahre waren es: Manuel Gruschka, Sonja Spies, Sabine Minst, Silvia Treß, Sabine Pukowski, Sebastian Blatter, Timo Reetz und Helma Lanz. Seit 20 Jahre gehören dem Unternehmen an Elmar Höninger, Alexander Michel, Florian Schmid, Elisabeth Brölz, Josef Hägele, Avdija Haskovic, Andrej Hoffmann, Mürvet Avlayici, Katrin Grimmer, Ira Rotärmel und Sergei Krebs. Für 25 Jahre ehrte Blank Gabriele Neuburger, Claudia Dirlewanger, Waldemar Hermann, Sabine Blersch, Ingo Traber und Andreas Sellner. Für 30 Jahre wurden die Arbeitsjunilare Gabriele Däubler, Lorita Matlok und Daniel Miksat ausgeziechnet.