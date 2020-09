Feierlichkeiten zum 66-jährigen Bestehen

Neufra (sz) - Der Fußballverein Neufra feiert in diesem Jahr sein 66-jähriges Vereinsjubiläum. Aus diesem Anlass findet am Freitag, 11. September, ab 19 Uhr, auf der Tribüne ein Jubiläumsabend mit Ehrungen, Einweihung der Stehtribüne und Abschluss weiterer Projekte statt. Die Schirmherrschaft für diesen Abend hat Thomas Dörflinger übernommen. Der Abend ist nicht nur für geladene Gäste, sondern für alle Mitglieder, Bürger und Gönner des FVN.

Seit der Fasnet hat es beim FVN wegen der Corona-Pandemie keinen öffentlichen Auftritt gegeben. Am kommenden Freitag besteht nun die Möglichkeit die Neuerungen auf dem Gelände in Augenschein zu nehmen, denn das Projekt Stehtribüne ist abgeschlossen. Nachdem die Genehmigung erteilt war, wurde im Januar 2018 mit den Arbeiten begonnen. Die Fläche wurde ausgekoffert und aufgekiest. Im Sommer wurden die Betonblöcke geliefert, welche im Oktober von FVN’ler gesetzt wurden. In den Wintermonaten wurden die Betonblockstufen gefertigt und gesetzt. Im Frühjahr wurden von den FVN-Rentnern Rabatten gesetzt und die Planie für den Bitumenbelag erstellt. Dieser wurde im Mai eingebaut. Im Juni 2019 wurden die Gitterträger als Abschluss und für eine neue Werbefläche versetzt. Zuletzt wurden im Oktober noch Absturzgeländer montiert, so dass das Projekt in 2019 abgeschlossen werden konnte. Ein weiteres Projekt war die Erweiterung der Lautsprecheranlage im Stadion. Hier wurden neue Verbindungsleitungen vom Sportheim bis zur Tribüne gezogen. Im November wurden die neuen Lautsprecherboxen unter dem Tribünendach montiert. In der Coronazeit wurde die Sprecherkabine neu installiert und die Anlage fertiggestellt. Einige Mitglieder, hauptsächlich FVN-Rentner, haben in den vergangenen Corona-Monaten von März bis Juli einiges im Waldstadion geleistet. Neben vielen anderen Arbeiten wurde der Spielplatzumbau- und die Erweiterung mit Barfußpfad abgeschlossen und eine neue Grillstelle errichtet.