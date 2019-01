Fehlzeiten der Räte angefragt

In der jüngsten Bürgerfragestunde des Gemeinderats meldete sich auch der ehemalige Riedlinger Bürgermeister Hand Petermann zu Wort. Er hatte eine Frage zur Präsenzt der Räte in den Sitzungen und zur Haltbarkeit von Ratsbeschlüssen. Eine weitere Frage eines Besuchers galt den geplanten Windrädern in Pflummern.

Petermann ging darauf ein, dass anhand des Mitteilungsblatts nicht mehr nachvollziehbar sei, welche Gemeinderäte denn an den Sitzungen teilnehmen und wer fehle. Deshalb bat er um eine Auflistung, welches Ratsmitglied wie oft und wann gefehlt habe. Er bat darum, dass diese Auflistung im Mitteilungsblatt veröffentlicht werde. Bürgermeister Marcus Schafft wollte dies allerdings nicht zusagen. Aber er sicherte seinem Amtsvorgänger zu, dass sein Anliegen geprüft werde.

Auch ein zweites Anliegen hatte Petermann. Er verwies darauf, dass viele Projekte lange Vorlauf und Planungszeiten haben. Dabei nannte er als Beispiel explizit die Landesgartenschau, die frühestens 2031 kommen werde. Wie die Stadtverwaltung denn garantieren wolle, dass Beschlüsse die der jetzige Rat fasst, auch noch 2031 ihre Gültigkeit haben, obwohl in der Zwischenzeit noch zwei Kommunalwahlen stattfinden. Auch wenn Petermann damit das Thema des Straßenbaus nicht aussprach, hob er doch darauf ab, dass der Gemeinderat Planungen und Beschlüsse kippt, die vom Rat vor Jahren beschlossen wurden.

Schafft betonte in seiner Replik, dass Ende 2019 die Bewerbung für eine Gartenschau abgegeben werden muss. „Dann muss sich Riedlingen erklären, wie sie sich dazu stellt“, so Schafft. Und Verträge, die geschlossen werden, von der Stadt Riedlingen auch gehalten werden.

Manuel Breitfeld erkundigte sich in der Bürgerfragestunde nach dem Stand des Windkraftparks im ehemaligen Munitionsdepot in Pflummern. Verfahrensrechtlich sei das Landratsamt dafür zuständig, betonte Schafft in seiner Antwort. Nach seinem Stand werden derzeit ergänzende, naturschutzfachliche Gutachten eingeholt.