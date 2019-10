Fatales Chorfestival trifft Spendensong

Der der Chor Fatal lädt am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in die Neufraer Donauhalle zu seinem ersten „Fatalen Chorfestival“. Seit 20 Jahren steht der Chor auf der Bühne und will dem Publikum aus diesem Anlass eine ganz besondere Show bieten. Neben dem gemischten Chor Neufra werden sich zum Finale des Spendensongs auch zahlreiche Gastsänger und -sängerinnen auf der Bühne einfinden.

Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens hat der Chor einen vielseitigen Mix aus Rock, Pop und Schlager zusammengestellt. Seit 1999 steht der Chor für ein breites Repertoire an aktuellen Hits und beliebten Klassikern. Diese Mischung macht den Chor seit seiner Gründung durch Simone Dobeschinski so vielseitig. Die Begeisterung für das Chorsingen schwappte auch auf viele junge Männer über, sodass der Chor auch noch heute einen hohen Männeranteil hat.

Ein Highlight des Chorfestivals wird der Gastauftritt des gemischten Chors Neufra unter der Leitung von Michael Kübeck sein. Der aktuelle Hit von Udo Lindenberg „Wir ziehen in den Frieden“ wird dabei nur einer von vielen Highlights des Abends sein.

Als weiterer Höhepunkt wird zum vierten Mal das ausgetragene Spendensingen zugunsten des Biberacher Vereins fiB durchgeführt. Ziel der Fatalisten ist es, möglichst viele Gastsängerinnen und Gastsänger für die gemeinsame Aufführung des Spendensongs „We Are The world“ zu gewinnen. Denn hierfür zahlen regionale Firmen und Privatpersonen für jeden Gastsänger eine „fatale Kopfprämie“, mit der ein Ausflugsprojekt für Menschen mit Behinderung finanziert wird. Bei diesem Lied sind somit auch alle Besucher eingeladen, auf der Bühne mitzusingen. Schirmherr des Spendensingens ist der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU), der auch mitsingen wird.

Der aus beruflichen Gründen scheidende Dirigent Michael Kniele freut sich schon jetzt auf das Chorfestival. „Und wer meine Nachfolge als Dirigent antreten möchte, hat an diesem Abend die Gelegenheit, den Chor Fatal kennenzulernen“, erklärt Michael Kniele.