Es war eine kurzweilige und amüsante Stunde, die David Stützel im gut besetzten Refektorium des Kapuzinerklosters am Sonntagabend all‘ jenen bot, die gespannt darauf waren, was es bedeutet, sich auf ein Konzert-Experiment einzulassen. Offenkundig wurde, dass er als Dozent für Instrumentenkunde Spaß daran hat, das zu vermitteln, was ein Instrument ausmacht und welche Töne man – zum Beispiel - der Mundharmonika entlocken kann, wenn auch „nur aus Versehen“. Das Herausfordernde daran: mehr Töne „rauszukriegen“, als drin sind und das aus einem Instrument, das eigentlich nur für Volkslieder gedacht war. David Stützel demonstrierte, was machbar ist und erklärte verschiedene Techniken des „unsichtbaren Musikinstrumentes“. Welche Rolle es für viele im Leben gespielt habe – vor allem bei „Männern zwischen 60 und 100 Jahren“ – zeige sich, wenn er angefragt werde, ob er Mundharmonika bei Beerdigungen spiele, verriet er, bevor er eine Melodie zum Wegträumen anstimmte.

Ob Bach, Blues oder eben Volkslied und selbst Schlager - alles gelang dem Musiker, der die Begleitung davor live auf der Gitarre selber eingespielt hatte, auch wenn’s im Original eine Orgel war. Mag man es ihm glauben, dass er in Riedlingen auf der Mundharmonika lauter Sachen vorführte, die er „noch nie gemacht hat“? Mit seiner Musik zauberte er den Zuhörern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht, sondern auch Töne in den Raum, von denen man nicht glaubte, dass er sie selber produzierte. Auf den ausdrücklichen Wunsch von Gisela O’Grady-Pfeiffer, die den Kontakt hergestellt hatte, faszinierte er mit Oberton-Gesang und man fragte sich, wo kommen sie denn her, die sphärischen Klänge, wirklich aus seinem Mund? Geradezu komödiantisch wirkte dann die Pantomime dazu, als ob er an einem Gerät herum schalte, welches eine Mehrstimmigkeit erzeugt. Dafür gab’s noch mehr Beifall als sonst.

Ja und dann war es ein weiterer Gegenstand, den er allein mit den Fingern zum Klingen brachte, einen kleinen Topf mit Henkel. Das Publikum war fasziniert und freute sich, zum Abschluss David Stützel auch noch „in Fahrt“ zu sehen, auf Rollschuhen tanzend und musizierend, ob mit der Gitarre, der Mundharmonika oder dem Henkeltopf.

„Aufregend und interessant“ nannte der Künstler den Auftritt für sich, „höchstvergnüglich“ bezeichnete ihn Herbert Theisinger, der Vorsitzende der Werner Dürrson-Stiftung als Mitglied des veranstaltenden Literaturnetzwerkes Oberschwaben. Aus der romanesken Biografie des Dichters hatte er eingangs jene Passagen vorgelesen, in denen Dürrson beschreibt, wie er sich als Musikstudent auf die Weltmeisterschaft im Mundharmonika-Spiel vorbereitet und wie er den Wettbewerb erlebt hat, den er schließlich gewann. 1954. Gisela O’Grady-Pfeiffer berichtete, warum und wie sie David Stützel 2014 zum ersten Mal begegnet ist, ihm, der die Säge spielt wie sie. Als Phänomen beschrieb sie ihn ob seiner Kunstfertigkeit und seines Wissens. Auch sie hatte ein Buch von Werner Dürrson parat und zwar das erste, das er geschrieben hat: „Vom Wesen der Musik in der Dichtung“, Hermann Hesse gewidmet.