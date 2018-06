Sowohl die die Faustballer des SV Bad Buchau als auch des TSV Riedlingen haben am zweiten Spieltag Heimrecht. Spielbeginn ist am Sonntag jeweils um 10 Uhr.

Der TSV trifft am zweiten Spieltag der Landesliga-Süd im Donaustadion auf die Teams aus Oberböhringen, Bad Saulgau und Heuchlingen.

Im Federseestadion findet der zweite Spieltag der Faustball-Bezirksliga Süd statt. Gastgeber SV Bad Buchau empfängt die Mannschaften des TSV Allmendingen, der TG Bad Waldsee, der TG Biberach, des VFB Friedrichshafen, der MTG Wangen und der TV Wasserburg.

Die Faszination der Sportart Faustball beruht auf der Kombination von technisch anspruchsvollem Spiel, taktischer Raffinesse und einem überlegtem Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft. Ebenso kommt hinzu, dass Faustball eine Sportart für die ganze Familie ist. So kann man Faustball von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter spielen. Alledings zeichnet sich seit einiger Zeit der Trend ab, dass es der Sportart an Nachwuchs fehlt. Bis in die 60er-Jahre war der Faustballverband der mitgliederstärkste Sportverband in Deutschland, bis er von der Sportart Fußball abgelöst wurde. Diesem Trend möchten viele Faustballer entgegenwirken und ihren Sport wieder etwas mehr ins Rampenlicht und Interesse der Bevölkerung rücken.