Fast vier Millionen für Schulsanierungen in Riedlingen

Das Land Baden-Württemberg stellt mit dem Kommunalen Sanierungsfond für die Jahre 2017 bis 2019 erstmals Fördermittel für die Sanierung bestehender Schulen in öffentlicher Trägerschaft zur Verfügung. Zuvor gab es Zuschüsse nur für Neu- und Umbaumaßnahmen von Schulen. Im Landkreis Biberach profitieren Schulen mit mehr als acht Millionen Euro von der Förderung. Rund 3,75 Millionen Euro fließen dabei nach Riedlingen. Das teilt der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) in einer Pressemeldung mit.

„Es ist richtig, dass die Kommunen als Schulträger bei den meist kostenintensiven Schulsanierungen vom Land unterstützt werden. Wir investieren damit in die Bildungschancen unserer jungen Generation und damit auch in die Zukunft unserer Region“, sagt Dörflinger.

Von den rund acht Millionen Euro, die an Fördermittel in den Landkreis Biberach fließen, erhalten zwei Schulen in Riedlingen fast die Hälfte. Der Löwenanteil mit fast 3,35 Millionen Euro sind für die Sanierung des Kreisgymnasiums vorgesehen. Einen Zuschuss von 410 000 Euro erhält die Berufliche Schule Riedlingen.

Mit dem Millionenzuschuss sollen im Kreisgymnasium folgende Vorhaben unterstützt werden: Brandschutzmaßnahmen, Fassadensanierung, Wärmedämmung der Shed-Dächer und Erneuerung Oberlichter, Aufzug, WLAN-Verkabelung, Sanierung von Decken, Wänden und Bodenbelägen.

Die Berufliche Schule Riedlingen erhält die 410 000 Euro für Fassade, Dach, Innenausbau, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektroinstallationen, Gebäudetechnik und der Sanierung im Vordachbereich.

Mehr als zufrieden zeigt sich Landrat Dr. Heiko Schmid mit der Entscheidung des Landes, kommunale Schulsanierungen im Landkreis mit 7,6 Millionen Euro zu unterstützen. Zum ersten Mal gibt es dafür Zuschüsse. Bisher hat das Land Baden-Württemberg ausschließlich Neu- und Umbaumaßnahmen gefördert „Das ist ein sehr gutes Zeichen für den Bildungsstandort. Den Städten und Gemeinden tut das Geld gut. Auch wir als Kreis können das Geld sehr gut nutzen, um die berufliche Schule in Riedlingen, das Kreisgymnasium in Riedlingen und die Schwarzbachschule baulich weiter zu entwickeln. Insgesamt wollen wir in diesen Schulen 9,5 Millionen Euro in den nächsten Jahren investieren, davon bekommen wir nach jetzigem Stand 5,982 Millionen Euro Fördermittel“, so Schmid. Es gehe dabei auch um Maßnahmen, um Energie zu sparen und neben dem Bildungsauftrag auch einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz leisten zu können.

Im Landkreis Biberach werden neben den Riedinger Schulen noch sechs weitere Sanierungsprojekte öffentlicher Schulträger unterstützt: Die Braith-Grundschule in Biberach: 660 000 Euro; die Schwarzbach-Schule Biberach: 2,225 Millionen Euro; die Grundschule Maselheim-Äpfingen: 87 000 Euro; die Max-Weishaupt-Realschule in Schwendi: 891 000 Euro; die Grundschule Kirchberg: 159 000 Euro; die Grundschule Ellwangen-Dietmanns: 264 000 Euro