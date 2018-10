Farzin Javadi fährt nach Berlin

Der Riedlinger Farzin Javadi hat am Bundeswettbewerb für das 35. Treffen der jungen Musik-Szene teilgenommen. Und er wurde mit seinem Song ausgewählt. Vom 7. bis 12. November veranstalten nun die Berliner Festspiele dieses Treffen der jungen Musik-Szene. Javadi darf sich wie die Preisträger auf Workshops, Gespräche, Jam Sessions und ein gemeinsames öffentliches Konzert am 8. November im Haus der Berliner Festspiele freuen.

Aus insgesamt 104 Einsendungen wählte eine unabhängige Musiker-Jury – darunter die Berliner Musikerin Dota Kehr („Kleingeldprinzessin“), Sängerin und Dozentin der Popakademie Mannheim Annette Marquard sowie der Berliner Musiker und Wegbereiter für den türkischen Hip Hop, Hardcore & Metalcore Volkan Türeli – 13 Solisten, Duos und Bands aus. Der Preis des Bundeswettbewerbs ist die Einladung zum fünftägigen Treffen junge Musik-Szene nach Berlin. Ein Höhepunkt und zugleich Auftakt des Treffens ist das gemeinsame, öffentliche Preisträgerkonzert am 8. November im Haus der Berliner Festspiele. Javadi wird mit seinem Preisträger-Lied „Come again“ auftreten. Mit der Jury-Auswahl ist der bundesweite Wettbewerb abgeschlossen.

Im Januar 2015 kam Farzin Javadi mit seinen Eltern und seiner Schwester nach Deutschland. Weil sie Christen sind, mussten sie aus ihrem Heimatland, dem Iran, fliehen. Musik ist eine große Leidenschaft von ihm, an die 100 Lieder hat er bereits geschrieben. Und der Erfolg in diesem Wettbewerb ist nicht die erste öffentliche Anerkennung seines Könnens. Bereits im vergangenen Jahr war er beim Wettbewerb „Dein Song“ , der vom ZDF und KIKA ausgerichtet wird erfolgreich. Mit seinem Song „Sie lässt mich allein“ hat er sich als Nachwuchskomponist beworben und das Finale erreicht.

Und nun wurde er als einer von 13 Preisträgern für das Treffen der jungen Musik-Szene ausgewählt. Der 1984 gegründete Bundeswettbewerb ist ein Forum für talentierte Musiker der populären Musik im Alter von elf bis 21 Jahren und wird von den Berliner Festspielen ausgerichtet und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Jährlich im März ausgeschrieben, ist der Wettbewerb offen für alle Stilrichtungen in denen Text und Musik aufeinander treffen und richtet sich sowohl an Solisten als auch Duos oder Bands, die nicht vertraglich gebunden sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Musikwettbewerben und Castings-Shows unterstützt das Treffen junge Musik-Szene junge Musiker bei der Suche nach der eigenen künstlerischen Identität.

Für einige ehemalige Preisträger war das Treffen junge Musik-Szene eine Etappe auf dem Weg in eine Künstlerkarriere, so unter anderem für den Singer/Songwriter Philipp Poisel aus Stuttgart, die Chansonniers und Pianisten Sebastian Krämer und Bodo Wartke, die bayrische Liedermacherin Claudia Koreck, die norddeutsche Band Vierkanttretlager und die Sängerin und The Voice of Germany-Finalistin Eva Croissant.