„Farbenrausch“ in der Turmschenke

Zur Vernissage von Gerda Sorgers jüngster Ausstellung „Farbenrausch“ haben sich am Freitagnachmittag die Besucher im Historischen Hängegarten beim Schloss in Neufra getroffen. Die farbenfrohen, meist großformatigen Bilder beleben bis zum 30. September die beiden Geschosse der Turmschenke – acht Gemälde im unteren Stockwerk, zwölf eine Treppe höher.

Zwischen den beiden Türmen des Historischen Hängegartens, mit der Kirche im Rücken und dem weiten Blick ins Donautal über die Mauer, saßen Freunde und Bekannte im Halbrund, ergingen sich auf den Wegen um die Buchshecken. Ricki Scopes, Künstlerin und Galeristin, langjährige Bekannte von Gerda Sorger, sprach die Laudatio: „Gerda Sorger ist für mich ein Phänomen und Vorbild. Ihre Person und ihre Kunst.“

Zur Person der Künstlerkollegin erinnerte Ricki Scopes an regelmäßige gemeinsame Besuche der Art Karlsruhe, der Kunstmesse in den riesigen Hallen. Am Ende des anstrengenden Rundganges sei Gerda Sorger immer noch voller Unternehmensgeist gewesen: „Ihre Kraft und ihr Wille sind so stark wie ihre Kreativität.“ Und als die ausstellende Malerin vor einigen Jahren mit mehreren gebrochenen Rippen im Krankenhaus lag, sie selber – erzählt Ricki Scopes – als Besuch „pietätvoll“ und auf Zehenspitzen das Zimmer der Kranken betrat, sei es leer gewesen. Voller Sorge über die damals schon betagte Malerkollegin habe sie sie gesucht – und überaus munter in einem Sessel im Flur gefunden, mit einem giftgrünen Schal um die Schultern: „Typisch Gerda!“

Von der künstlerischen Seite her sei sie beeindruckt von Gerda Sorgers leichtem Umgang mit Farben, ihren daraus entstehenden farbenfrohen Bildern. Nicht auf der Palette würden die Farben gemischt, sondern mit großen Gesten direkt auf den Malgrund aufgetragen. Träumerische Landschaften würden dargestellt, mit und ohne Personen, Menschengruppen, Blumen. Ihre Werke vermittelten Liebe und Humor. Die Titel der Bilder regten den Betrachter an zum mehrmaligen, vertiefenden Hinschauen. Die Künstlerin lebe gern selber mit ihren Bildern, freue sich jedoch, wenn „ein Stück von ihrem Farbenrausch“ einen Farbtupfer in einen neuen Raum bringe.

Bürgermeister Marcus Schafft sprach mit Schmunzeln und einem Blick auf die unter den Besuchern sitzende in leuchtendes Pink und Weiß gekleidete Gerda Sorger, sie habe ihr Thema genau getroffen. An der besonderen Ausstellung hätten besondere Menschen mitgewirkt. Auch die Umgebung und die Betreuung durch die Familie Johannsen im Garten fanden seine Beachtung.

Den zum „Farbenrausch“ der Ausstellung passenden „Klangrausch“ bei der Vernissage, so Schafft, gestalteten der Cellolehrer der Conrad-Graf-Musikschule Riedingen Mikhail Antipov und drei seiner Schüler: Carolin Krauß, Sarah Schwendinger und Tim Seifried. Die vier Musiker hatten in der Ausbuchtung der Umfassungsmauer Platz genommen; ihre Notenblätter mussten sie des Windes wegen mit Wäscheklammern sichern. Eine besondere Atmosphäre schufen sie: die Celloklänge unter freiem Himmel, verweht in der Landschaft, der über Garten und Donautal schweifende Blick.

Mit dem drei-Uhr-Läuten der nahen Kirchenglocken endete der offizielle Teil der Eröffnung. Der „Farbenrausch“ konnte besichtigt werden.