Farbe in Rat und Stadt gebracht

Gudrun Vogel ist am Montagabend offiziell als Gemeinderätin aus dem Gremium der Stadt verabschiedet worden. Sie verlässt Riedlingen und zieht Ende April nach Bad Cannstatt. Nächster Nachrücker auf der Mtg!-Liste wäre Rolf Blatter, der nun offiziell angeschrieben wird.

„Sie haben in die Stadt Riedlingen und in den Gemeinderat einiges an Farbe reingebracht“, sagte Bürgermeister Marcus Schafft bei seinen Worten zum Abschied. Seit 2014 gehörte Gudrun Vogel dem Ratsgremium an. Aber Schafft erinnerte auch an das Engagement und die Aktivitäten Vogels außerhalb des Rats. So war sie im Ehrenamt auf Vereinsebene aktiv, etwa im Handels- und Gewerbeverein. Darüber hinaus hat sie auch künstlerisch gewirkt und ihre künstlerische Tätigkeit weiterentwickelt. Dies war auch in der Ausstellung „Abflug“ in der Galerie Scopes zu sehen. Und er erinnerte an das Buch über Gerda Sorger, das am 24. März vorgestellt wurde. In großem Maße hat sich Gudrun Vogel auch für den Theatersommer in Riedlingen engagiert. Bei der Wiederauflage im vergangenen Jahr war sie zentrale Ansprechpartnerin, bei der viele Fäden des Projekts zusammengelaufen sind.

Eine Sitzung kommt noch

„Sie haben 30 Jahre in Riedlingen gelebt und gewirkt“, betonte Schafft in seiner Rede. Und das nicht eigennützig, sondern für andere. „Ich habe sie als wertvolles Mitglied der Gesellschaft erlebt“, so Schafft unter Beifall der Kollegen im Gemeinderat.

Aber auch wenn Vogel offiziell verabschiedet wurde – an der nun terminierten Sondersitzung am 9. April kann sie dann doch noch einmal teilnehmen.