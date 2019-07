Alles hat gestimmt: das Ambiente im Kreuzgarten des Kapuzinerklosters inmitten der üppig blühenden Hortensien, das milde Wetter, ein gut gestimmtes Publikum, die informativ-heitere Moderation von Gertraude Walser und dazu ein vielseitiges Programm von der Renaissance bis zur Neuzeit, bravourös intoniert von dem Blechbläser-Quartett „Was Neues“. Albrecht Streicher hat das Ensemble 1997 gegründet. Seit 2000 ist er als Trompeten-Lehrer an der Conrad Graf-Musikschule in Riedlingen tätig. Und für sie haben er, Berthold Kiechle, ebenfalls Trompete, Alexander Jauch, Posaune, und Udo Schäfer am Euphonium dieses Benefizkonzert gestaltet.

Festlich und unterhaltsam hatten sie es beschrieben. Und in allen Genres stellten die Musiker ihr Können unter Beweis, faszinierten mit extremen Höhen zum Beispiel bei Georg Friedrich Händels „Halleluja Chorus“; sie zeigten überhaupt, dass sie sowohl die hohen wie tieferen Klang-Regionen exzellent beherrschen und sich bei ihren Interpretationen wohl fühlen. Die schnellen Tempi raubten den Zuhörern den Atem. Die Abstimmung zwischen der Dominanz der einzelnen Instrumente war meisterhaft und man konnte „Was Neues“ als fantastisch spielendes Ensemble erleben. Wechselnde Melodieführungen ließen jeden der vier Musiker zum Solisten werden, um sich im Zusammenspiel wieder zu finden.

Dass die Kunst des Wechsels zwischen klassischen Werken, Spirituals, Shanty, Rock, Rag und Jazz so gut gelang, war Gertraude Walser als Moderatorin zu verdanken, die mit Hintergrundwissen, aber nicht ohne Augenzwinkern Komponisten vorstellte und in Musikstücke einführte. Von ihr erfuhren die rund 80 Zuhörer, dass es sich bei dem bekannten Lied „La Cucaracha“ aus Mexiko um ein Spottlied handelt und der Titel nichts anderes heißt, als „Die Küchenschabe“.

Festlich waren mit Dietrich Buxtehundes „Fanfare und Chorus“ und dem Presto von Georg Philipp Telemann als Zugabe Anfang und Ende des Konzertes unter freiem Himmel. Zum Tanz in Gedanken lud ein Menuett von Wolfgang Amadeus Mozart ein – dem Komponisten, der den Rhythmus auf „Herzschlagfrequenz“ setzte und zum Liebling der Musikfreunde wurde, wie Gertraude Walser verriet.

Wie sich Fröhlichkeit und Kampf musikalisch gegeneinander stellen, war eindrucksvoll in Samuel Scheidts „Galliard Battaglia“ zu hören. Dass Kompositionen von Mendelssohn und Wagner in einem Arrangement von Tom Lambart zu einem Dixieland mutieren, wurde mit „Just married“ belegt. Bei Harold L. Walters „Latinette Tango-Tarantella“ mutmaßte man rennende Stiere im Kreuzgarten. Bei „Puttin on the Ritz“ von Irving Berlin wollte man mit Fred Astaire im Tanze schweben und der „Four o’clock-Rock“ animierte zum Mitwippen. Beim „T-Bone-Rag“ hatte Alexander Jauch mit seiner Posaune seinen großen Auftritt, umso bemerkenswerter, als dass er als „Aushilfe“ das Ensemble in Riedlingen komplettierte.

Mit den besinnlich bis jazzigen Spirituals „Kum Ba Yah“ und „Oh when the Saints“ konnte das begeistert mitgehende Publikum Ohrwürmern lauschen, das schließlich feststellen konnte, mit welch unterschiedlichen Tempi die Schwäbische Eisenbahn unterwegs ist. Dass es kein Abschied für immer ist, auch wenn sich die Musiker bei „Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus“ nach und nach zurückzogen, bewies ihre Rückkehr, um mit einem furiosen Schlussakkord das Konzert zu beenden.

Dass Gertraude Walser in ihrem Abschiedswort von einem „Wiedersehen“ sprach, freute nicht nur die Zuhörer, sondern auch die Organisatoren für die Conrad Graf-Musikschule. Anliegen ihres Fördervereins ist es zudem, mit solchen Veranstaltungen, das kulturelle Leben in Riedlingen mitzuprägen.