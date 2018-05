Fanfarenklang in der Stadtpfarrkirche

Schellen- und Fanfarenklang statt Orgeltöne: Am Sonntag, 11. Februar, findet in Riedlingen in der St. Georgskirche wieder eine Narrenmesse statt. Beginn ist um 10.30 Uhr

Es ist eine Tradition, dass die Riedlinger Narrenzunft Gole den Fasnetssonntag mit einem fröhlichen Gottesdienst in St. Georg beginnt. Schon beim Einzug der Riedlinger Masken in die Kirche als Gefolge des Goole unter den Klängen des Riedlinger Fanfarenzuges wird deutlich, in welcher Jahreszeit Riedlingen steht.

Mit „spitzer Feder“ ist die gereimte Predigt auch in diesem Jahr verfasst und Hans Peter Lang an der heiteren Orgel wird mit Riedlinger Fasnetsweisen aufwarten.

Auch der Georgsknabe 2018 wirdd bekannt gegeben. Mitgestaltung der Narrenmesse durch Mitglieder der Narrenzunft und den Fanfarenzug Riedlingen.