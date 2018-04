Fanbus fährt zum zweitletzten Heimspiel

Zum zweitletzten Heimspiel der laufenden Runde empfängt der VfB Stuttgart, der hinter Bayern München die zweitbeste Rückrundenmannschaft ist, die drittbeste Rückrundenmannschaft SV Werder Bremen. Das Spiel findet am Samstag, 21. April, ab 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Bad Cannstatt statt. Zu dieser Begegnung organisiert Ernst Kopp einen Fanbus ab Riedlingen. Start ist um 11 Uhr beim Parkplatz bei der Stadthalle Riedlingen. Die Rückfahrt erfolgt unmittelbar nach Spielende, etwa gegen 19 Uhr, sodass die VfB-Fans gegen 21 Uhr, mit hoffentlich drei Punkten im Gepäck in Riedlingen ankommen werden. Im Vorfeld oder nach Spielende kann auch noch das Frühlingsfest auf dem Wasen besucht werden. Teilnehmer, die nur den Wasen besuchen wollen, sind zur Mitfahrt ebenfalls eingeladen. Der Fahrpreis beträgt 25 Euro pro Person. Anmeldung ist erforderlich. Das Stadion ist seit Wochen restlos ausverkauft; Restkarten für die Region Riedlingen können noch bei Ernst Kopp bestellt werden; die Tickets befinden sich in der Untertürkheimer Kurve; Kindertickets bis einschließlich 13 Jahre kosten 40 Euro, für Jugendliche 50 und für Erwachsene 65 Euro; für diese Kategorie stehen nur noch wenige Tickets zur Verfügung. Weitere Tickets befinden sich auf der Haupttribüne, Seite Block 3 A Reihe 8 und 16, Nähe Eckfahne. Ticketpreise: Haupttribüne Kind 50 Euro; Jugend 55 Euro; Erwachsene 70 Euro – jeweils Eintritt und Fahrt.