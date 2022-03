Familienzentrum Riedlingen startet mit neuem Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir freuen uns, dass das Familienzentrum nach 2-jähriger Corona-Pause wieder Angebote für Familien anbieten kann.“, sagte die neu gewählte Vorsitzende des Riedlinger Familienzentrums Juanita Aue. Mit Beginn und während der Corona-Pandemie waren alle Aktivitäten des Vereines nach und nach eingestellt worden. Zuletzt war sogar unklar, ob der Verein weitergeführt werden kann.

Doch diese Unsicherheit gehört der Vergangenheit an. Mit neuem Vorstandsgremium will das Familienzentrum nun wieder durchstarten. Zur ersten Vorsitzenden wurde Juanita Aue gewählt. Als zweiter Vorsitzender steht ihr Christian Helfert zur Seite. Ihre alten Funktionen übernehmen Sonja Münch als Kassiererin und Susen Teschner als Schriftführerin wieder. Weiter gewählt wurden die Beisitzerinnen Lisa Single und Jennifer Eberhardt und als Kassenprüferinnen Evelyn Binder und Daniela Wächter. Die Öffentlichkeitsarbeit teilen sich Lisa Single und Christian Helfert.

Um die Aufgaben auf möglichst viele Schultern zu verteilen, wurde ein Team „Kinderkleiderbazar“ mit Lisa Single, Jennifer Eberhardt, Sonja Münch und Susen Teschner gebildet. Auch zahlreiche andere Aufgaben wurden sofort angegangen. So gibt es Anfang April einen Frühjahrsputz, die Homepage wird überarbeitet, das Familienzentrum Riedlingen wird künftig auf Instagram präsent sein und es wird an einer Informationsstrategie gearbeitet. Mit dem 13. April steht auch schon der Termin für die nächste Vorstandssitzung fest. „Wenn sich so viele engagieren, dann sind die Aufgaben nicht nur leichter zu bewältigen, das gemeinsame Anpacken macht auch allen Spaß“, freute sich Vorsitzende Aue. Kaum war die Mitgliederversammlung zu Ende, wurde es noch einmal gemütlich. Nach der langen Corona-Pause hatten sich alle viel zu erzählen.

Infos zum Familienzentrum Riedlingen: Das Familienzentrum Riedlingen gibt es seit 1989. In den Räumen des Familienzentrums treffen sich Krabbelgruppen, Mutter & Kinder Gruppen, Strickbegeisterte und die Briefmarkenjugend. Außerdem finden dort regelmäßig Pilateskurse statt. Familien, die gerne Gleichgesinnte treffen wollen oder Interessenten (Mamas, Papas, Omas…) für eine Krabbelgruppe, können unter Telefon 07371 2862 mit der Vorsitzenden Juanita Aue Kontakt aufnehmen.