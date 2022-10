Familienzentrum Riedlingen - Schwangerentreff am 27. Oktober

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Familienzentrum in Riedlingen wird es neben den bisherigen Krabbelgruppen auch ein Angebot für Schwangere geben. Am Donnerstag, 27. Oktober um 20 Uhr findet erstmals in den Räumen des Familienzentrums, St. Gerhard Straße 1, Untergeschoss ein Treffen für Schwangere statt. Ins Leben rufen dieses Angebot Hannah und Marcus Elstner. Juanita Aue, Vorsitzende des Familienzentrums, hat Sie dazu befragt.

Juanita: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Schwangerentreff zu organisieren?

Hannah: Wir sind erst kürzlich nach Riedlingen gezogen und mittlerweile selbst schwanger. Da es für uns das erste Kind ist, hat man viele Fragen und sucht nach Personen in der gleichen Situation, um sich austauschen und gegenseitig helfen und unterstützen zu können. Da ist ein Schwangerentreff eine naheliegende Lösung und optimale Gelegenheit.

Juanita: Über was wollt ihr euch austauschen?

Marcus: Neben dem Namen für das Kind schlagen wir uns gerade mit viel Bürokratie herum: z.B. die Finanzierung - Elterngeld oder Elterngeld Plus? Bei wem wird das Kind krankenversichert?

Hannah: Für uns sind es so viele Themen, mit denen wir uns in dieser Situation auseinandersetzen können und müssen. Pränatale Untersuchungen, Hebamme, Geburtsklinik und die Geburt selbst, Behördengänge vor und nach der Geburt, um nur einige wenige Themen zu nennen. Der Schwangerentreff soll die Plattform bieten, sich über diese Themen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und wer weiß, vielleicht finden sich auch neue Freundschaften.

Juanita: Das hört sich nach viel Arbeit an. Habt ihr schon alle eure Fragen klären können?

Marcus: Vieles ist uns klar, aber es gibt auch noch einige Unsicherheiten. Weil wir glauben, dass es auch anderen werdenden Eltern/Alleinerziehenden ähnlich geht, organisieren wir das Treffen im Familienzentrum.

Juanita: Das freut mich, dass ihr mit eurem Anliegen auf das Familienzentrum zugekommen seid. Warum glaubt ihr ist das Familienzentrum für das Schwangerentreffen geeignet?

Hannah: Die Räumlichkeiten bieten Sitzmöglichkeiten und eine Küche, um den Abend in entspannter Atmosphäre zubringen zu können. Wer Interesse hat, sollte sich lediglich vorab bei mir unter Telefon 0157 83021792 anmelden, damit wir einen Überblick über die Anzahl der Teilnehmer bekommen. Diese Einladung gilt natürlich neben allen Schwangeren auch deren Partner oder Partnerin.