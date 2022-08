Familienwanderung mit dem Alb-Guide zum „brennenden Kohlenmeiler“

Bei einer Familienwanderung zu einem der letzten Köhler auf der Schwäbische Alb lässt sich erfahren, wie früher in althergebrachter Weise Holzkohle hergestellt wurde. Leidenschaft und Tradition seien beim Köhler, der ein fast ausgestorbener Handwerksberuf ist, eng verbunden, heißt es in einer Mitteilung. Termine für die von einem Alb-Guide geführte Wanderung sind am Freitag, 12. August, 18 Uhr, und am Sonntag, 14. August, 13 Uhr. Treffpunkt ist am Gasthaus zum Köhler in Münzdorf.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Führung erleben, wie der Köhler in der Köhlerhüte lebt, wie er seinen Meiler alle zwei Stunden und Tag und Nacht kontrolliert, damit der Brennprozess richtig verläuft. Auf Vorbestellung können an der Kohlplatte noch Hähnchen vom Holzkohlengrill gegessen werden. Die Teilnahme kostet acht Euro, auch Gruppenbuchungen sind möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Alb-Guide Maria Tittor, Telefon 0172/6374863, E-Mail hausaachtalblick@gmx.de