Familienausflug zum „Schaukel-Pfad“

Am Samstag, 1. Juni, bietet die Seelsorgeeinheit Riedlingen einen Ausflug für Familien an. Ziel ist der sogenannte „Schaukel-Pfad“ in Sigmaringen.

Treffpunkt ist um 12.45 Uhr am Riedlinger Bahnhof. Mit dem Zug geht es um 13.08 Uhr nach Sigmaringen (Ankunft gegen 13.30 Uhr). Der Weg führt vom Bahnhof durch die Innenstadt vorbei am Schloss zur Donau. Ziel ist der „Schaukel-Pfad“, der in (verkürzter Form) erkundet wird. Vorläufige Endstation sind der Abenteuerspielplatz am Bootshaus und der nahegelegene Kneipp-Garten. Die Rückfahrt ist für 17.30 Uhr geplant.

Der Nachmittag soll in erster Linie Möglichkeit bieten, sich als Familie bewusst Zeit füreinander zu nehmen, alte Bekannte zu treffen und neue Gesichter kennenzulernen, gemeinsam unterwegs zu sein und miteinander zu spielen. Bei schlechtem Wetter (Regen) wird der Ausflug auf Samstag, den 8. Juni, verschoben.